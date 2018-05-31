الاتحاد الأوروبي قلق إزاء اعتقال نشطاء مصريين

هسبريس - متابعة

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء تزايد حالات التوقيف في صفوف النشطاء المصريين. وقال في بيان: "تزايد حالات التوقيف في صفوف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في مصر أمر مثير للقلق".

ودعا الاتحاد القاري الحكومة المصرية إلى ضرورة احترام حرية التعبير والنقد. وأشار إلى أن الاستقرار والأمن يمكن تحقيقهما عبر احترام حقوق الإنسان، داعيًا السلطات المصرية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية.

وأوقفت القاهرة، خلال فترة وجيزة، نشطاء أبرزهم شادي الغزالي حرب وهيثم محمدين ووائل عباس، وشادي أبوزيد وأمل فتحي وحازم عبد العظيم، على خلفية تهم ينفونها بشأن نشر أخبار كاذبة.

وعادة ما ترفض سلطات مصر أي انتقادات محلية أو دولية توجه لملفها الحقوقي، وتعتبرها "تدخلَا مرفوضًا في شؤونها"، وتؤكد التزامها بالقانون والدستور، وحماية حقوق التعبير عن الرأي، وإتاحة كافة أوجه الرعاية الصحية للمحتجزين بسجونها.