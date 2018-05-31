الكنيسة الأسترالية تدعم تعويض ضحايا البيدوفيليا

هسبريس - متابعة

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية الأسترالية أنها ستدعم خطة الحكومة لتعويض الأطفال الذين تعرضوا للتحرش الجنسي على يد رهبان الكنسية.

ونقلت "قناة بي بي سي" البريطانية، اليوم الأربعاء، عن رئيس مؤتمر الأساقفة الكاثوليك الأسترالي، المطران مارك كولريدج، قوله: إن "الأطفال نقلوا بشجاعة ما تعرضوا له، ويجب تحقيق العدالة لهم".

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الأسترالي، مالكولم تيرنبول، قرار انخراط الكنيسة في الخطة الحكومية، بأنه "تطور مهم للغاية".

جدير بالذكر أن السلطات الأسترالية فتحت تحقيقًا حول مزاعم وقوع تحرش جنسي في الكنيسة الكاثوليكية، وكشفت التحقيقات أن 7 بالمئة من رهبان الكنيسة تحرشوا جنسيًا بالأطفال خلال الفترة الممتدة بين 1950 و2010.