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الرئيسية | خارج الحدود | الكنيسة الأسترالية تدعم تعويض ضحايا البيدوفيليا

الكنيسة الأسترالية تدعم تعويض ضحايا البيدوفيليا

الكنيسة الأسترالية تدعم تعويض ضحايا البيدوفيليا
هسبريس - متابعة
الأربعاء 30 ماي 2018 - 22:38

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية الأسترالية أنها ستدعم خطة الحكومة لتعويض الأطفال الذين تعرضوا للتحرش الجنسي على يد رهبان الكنسية.

ونقلت "قناة بي بي سي" البريطانية، اليوم الأربعاء، عن رئيس مؤتمر الأساقفة الكاثوليك الأسترالي، المطران مارك كولريدج، قوله: إن "الأطفال نقلوا بشجاعة ما تعرضوا له، ويجب تحقيق العدالة لهم".

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الأسترالي، مالكولم تيرنبول، قرار انخراط الكنيسة في الخطة الحكومية، بأنه "تطور مهم للغاية".

جدير بالذكر أن السلطات الأسترالية فتحت تحقيقًا حول مزاعم وقوع تحرش جنسي في الكنيسة الكاثوليكية، وكشفت التحقيقات أن 7 بالمئة من رهبان الكنيسة تحرشوا جنسيًا بالأطفال خلال الفترة الممتدة بين 1950 و2010.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - bouaazza الأربعاء 30 ماي 2018 - 23:07
Pédophilie , porc , alcool ....... le christ " dieu ou son fils " la moitié des chrétiens disent que c'est dieu et l'autre moitié disent que c'est son fils ne savaient pas tout les 2 que l'alcool détruit pour inciter les croyants à boire de l'alcool " buvez mon sang ......
قال تعالى {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللّهَ...
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