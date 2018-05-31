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الرئيسية | خارج الحدود | مشاهير هولندا يطالبون إسرائيل بفك حصار غزة

مشاهير هولندا يطالبون إسرائيل بفك حصار غزة

مشاهير هولندا يطالبون إسرائيل بفك حصار غزة
هسبريس - متابعة
الخميس 31 ماي 2018 - 03:41

دعت شخصيات هولندية شهيرة ومنظمات مجتمع مدني حكومة الأراضي المنخفضة إلى حث إسرائيل على فك حصارها المفروض على قطاع غزة.

ويعاني أكثر من مليوني نسمة أوضاعًا معيشية وصحية متردية للغاية في غزة، جراء حصار إسرائيل للقطاع منذ أكثر من 10 سنوات، في أعقاب فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات التشريعية، عام 2006.

وقال المركز الفلسطيني للخدمات والبحوث (DOCP)، في بيان، إن 90 من المشاهير الهولنديين و37 منظمة مجتمع مدني وجهوا نداءً إلى حكومة بلادهم لبذل الجهود بغية فك إسرائيل حصارها عن غزة.

وأضاف أن بين من وجهوا النداء وزراء وسفراء سابقون وفنانون وأكاديميون. كما أوضح المركز أن "النداء وُجه لدعم أسطول الحرية لكسر حصار غزة، الذي وصل مدينة جرونينجن شمالي هولندا، قادمًا من ألمانيا، في طريقه إلى غزة".

ويوجد على متن سفن الأسطول نشطاء وشخصيات دبلوماسية أوروبية ودولية، وهو يمر بموانئ عد من الدول الأوروبية، خلال رحلته إلى غزة. ويعمل الأسطول، الذي يحمل شعار "الحق في مستقبل عادل لفلسطين"، على تعريف الشعوب الأوروبية بحصار غزة.

وإضافة إلى الحصار، يواصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على سكان غزة، حيث قتل 65 فلسطينيًا وأصاب الآلاف، في 14 ماي الجاري، قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي الخميس 31 ماي 2018 - 04:00
هاد الناس باز، خصهم غير يسلمو ويكونو كسبو الدنيا والأخرة.. كل الخزي وكل العار على الكلمة العربية التي ليس لها وزن ولا تؤثر حتى في أضعف الدول. إن نحن اردنا الانتصار على الكيان الصهيوني، علينا أولاً أن ننتصر على أنفسنا وننهض بشعوبنا، عندها كل العالم سيهابنا حتى بدون التفوه بكلمة..
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