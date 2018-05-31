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زيمبابوي تقترح "اليوان" احتياطيا نقديا في إفريقيا

زيمبابوي تقترح "اليوان" احتياطيا نقديا في إفريقيا
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 31 ماي 2018 - 01:42

أوصى البنك المركزي في زيمبابوي دول جنوب وشرق أفريقيا باستخدام اليوان الصيني كاحتياطي نقدي بسبب تزايد النفوذ الاقتصادي للعملاق الآسيوي في القارة السمراء، بحسب صحيفة "ذا هيرالد" المحلية.

وجاءت توصية محافظ البنك المركزي، جون مانجديا، خلال جتماع محافظي البنوك المركزية لدول جنوب وشرق أفريقيا في هراراي. وقال إن "معظم الدول الحاضرة لديها قروض أو مساعدات من الصين، وسيكون من المناسب إعادة المال بالرينمبي (كما تعرف أيضا العملة الصينية).

وكانت زيمبابوي قد أقرت، في 2015، استخدام اليوان الصيني كعملة محلية بعدما تعرض الدولار الزيمبابوي لعواصف قوية أطاحت بقيمته في 2009. كما تعد الصين من الشركاء التجاريين الرئيسيين لزيمبابوي وأكبر مصدر استثمارات بها، منذ 2000، حين قطعت الدول الغربية العلاقات مع حكومة زيمبابوي بسبب انتهاكات حقوق الانسان التي كانت تنسب آنذاك للرئيس روبرت موغابي، المخلوع جراء انقلاب عسكري أواخر العام الماضي.

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