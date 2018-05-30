24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:29
|05:15
|12:30
|16:10
|19:36
|21:07
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "الإقصاء" يدفع أستاذين متدربين إلى الاعتصام
- انقلاب "البوينغ الملكي" .. هل اعترضت الجزائر طائرة الحسن الثاني؟
- لاقط "أورونج" الهوائي يخرج محتجين بالعرائش
- بنشماش: المقاطعة سلوك حضاري .. ومغاربة "وصلات ليهم للعظم"
- استخدام مشاهد مسروقة يتسبب في حذف ملحمة "أبطال الوطن"
استخدام مشاهد مسروقة يتسبب في حذف ملحمة "أبطال الوطن" (5.00)
بوصوف: المغرب بلد الحريات الدينية .. والريف مهد المذهب المالكي (5.00)
تقرير يرسم "صورة قاتمة" عن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة (5.00)
الكراوي يدعو إلى "حوار وطني" حول الدعم المالي المباشر للفقراء (5.00)
الأمازيغية والاستعمار الفرنسي (14) .. غروب شمس السيادة المغربية (5.00)
- المقاطعة وأسعار المحروقات .. هذه خلاصات اجتماع التحالف الحكومي - (126)
- خرجة "البوطاغاز" تضع حزب العدالة والتنمية على فوهة بركان - (105)
- استخدام مشاهد مسروقة يتسبب في حذف ملحمة "أبطال الوطن" - (90)
- بنشماش: المقاطعة سلوك حضاري .. ومغاربة "وصلات ليهم للعظم" - (82)
- المغرب يعزز القوات الجوية الملكية بمقاتلات "ميغ 35" الروسية - (70)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"داعش" يعلن استهداف بلجيكا بتنفيذ "هجوم لييج"
أعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" المسؤولية عن الهجوم الذي وقع في مدينة لييج البلجيكية أمس الثلاثاء.
وقال تنظيم "داعش"، في بيان نشرته وكالة "اعماق"، الذراع الإعلامي الخاص به، أن منفذ الهجوم "أحد جنود الخلافة".
كان الادعاء الاتحادي البلجيكي قد ذكر، في وقت سابق اليوم الأربعاء، إنه تم تنفيذ هجوم لييج بطريقة تحاكي الهجمات التي ينفذها "داعش"، حيث تم استهداف عنصري شرطة باستخدام سكين قبل أن يتحقق الاستيلاء على أسلحتهما.
وأضاف أن منفذ الهجوم كان على تواصل مع أفراد متطرفين، عام 2016 ومطلع 2017، وفقا لمعلومات من شرطة لييج.. وأوضح أنه لم يتم تأكيد تواصله مع كيانات أخرى بعد ذلك.
وتركز التحقيقات الآن حول ما إذا كان المهاجم، الذي يعرف باسم " بنيامين إتش"، قد نفذ الهجوم بمفرده.
جدير بالذكر أن مقترف الفعل الإرهابي قتل شرطيين في مدينة لييج، بالإضافة إلى شاب عمره 22 عاما، ثم فر بعد ذلك إلى مبنى مدرسة ثانوية حيث أطلقت عدة طلقات على أفراد القوات الخاصة قبل أن يتم قتله.