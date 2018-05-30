"داعش" يعلن استهداف بلجيكا بتنفيذ "هجوم لييج"

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" المسؤولية عن الهجوم الذي وقع في مدينة لييج البلجيكية أمس الثلاثاء.

وقال تنظيم "داعش"، في بيان نشرته وكالة "اعماق"، الذراع الإعلامي الخاص به، أن منفذ الهجوم "أحد جنود الخلافة".

كان الادعاء الاتحادي البلجيكي قد ذكر، في وقت سابق اليوم الأربعاء، إنه تم تنفيذ هجوم لييج بطريقة تحاكي الهجمات التي ينفذها "داعش"، حيث تم استهداف عنصري شرطة باستخدام سكين قبل أن يتحقق الاستيلاء على أسلحتهما.

وأضاف أن منفذ الهجوم كان على تواصل مع أفراد متطرفين، عام 2016 ومطلع 2017، وفقا لمعلومات من شرطة لييج.. وأوضح أنه لم يتم تأكيد تواصله مع كيانات أخرى بعد ذلك.

وتركز التحقيقات الآن حول ما إذا كان المهاجم، الذي يعرف باسم " بنيامين إتش"، قد نفذ الهجوم بمفرده.

جدير بالذكر أن مقترف الفعل الإرهابي قتل شرطيين في مدينة لييج، بالإضافة إلى شاب عمره 22 عاما، ثم فر بعد ذلك إلى مبنى مدرسة ثانوية حيث أطلقت عدة طلقات على أفراد القوات الخاصة قبل أن يتم قتله.