ترامب: صنّأع الأدوية سيخفضون الأسعار تطوعا

هسبريس ـ مُتابعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن تخفض شركات دواء كبرى أسعار منتجاتها في غضون أسبوعين، لكنه لم يحدد الشركات التي ستقدم على ذلك أو السبل التي ستتيح لها اتخاذ هذه الخطوة.

وقال ترامب في أثناء مراسيم توقيع قانون جديد ييسر على المصابين بأمراض عضال الخضوع لعلاجات تجريبية: "ستكون هناك أنباء رائعة؛ أعتقد أن بعض شركات الدواء الكبرى ستعلن خلال أسبوعين، نظرا لما فعلناه، عن تخفيضات كبيرة تطوعية في الأسعار".

وكشف ترامب هذا الشهر عن خطة حكومية لخفض أسعار الأدوية، ووصف الخطة بأنها "أهم خطوة في التاريخ" لخفض تكلفة العقاقير للمستهلكين. غير أن أسهم قطاع الرعاية الصحية ارتفعت بعد أن بات واضحا أن إدارته تجنبت اتخاذ إجراءات قوية مباشرة لخفض الأسعار.

وكان خفض أسعار الدواء من الأهداف التي روج لها دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية، في مواجهة هيلاري كلينتون، وقال إن شركات الأدوية "تفلت من جرائم القتل"، لكنه تراجع بعد ذلك عن العبارة.