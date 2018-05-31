24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:29
|05:14
|12:30
|16:10
|19:37
|21:08
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- انقلاب "البوينغ الملكي" .. هل اعترضت الجزائر طائرة الحسن الثاني؟
- لاقط "أورونج" الهوائي يخرج محتجين بالعرائش
- بنشماش: المقاطعة سلوك حضاري .. ومغاربة "وصلات ليهم للعظم"
- فجر بامي
- استخدام مشاهد مسروقة يتسبب في حذف ملحمة "أبطال الوطن"
استخدام مشاهد مسروقة يتسبب في حذف ملحمة "أبطال الوطن" (5.00)
بوصوف: المغرب بلد الحريات الدينية .. والريف مهد المذهب المالكي (5.00)
"موائد الرحمن" .. فرصة روحية تخطب "ود السياسة" في رمضان (5.00)
- خرجة "البوطاغاز" تضع حزب العدالة والتنمية على فوهة بركان - (106)
- استخدام مشاهد مسروقة يتسبب في حذف ملحمة "أبطال الوطن" - (99)
- بنشماش: المقاطعة سلوك حضاري .. ومغاربة "وصلات ليهم للعظم" - (90)
- رونار يعد بإسعاد الجماهير المغربية ويحذر المنتخب من مفاجأة إيرانية - (65)
- رصيف الصحافة: العثماني يضع سقفا لهامش ربح شركات المحروقات - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ترامب: صنّأع الأدوية سيخفضون الأسعار تطوعا
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن تخفض شركات دواء كبرى أسعار منتجاتها في غضون أسبوعين، لكنه لم يحدد الشركات التي ستقدم على ذلك أو السبل التي ستتيح لها اتخاذ هذه الخطوة.
وقال ترامب في أثناء مراسيم توقيع قانون جديد ييسر على المصابين بأمراض عضال الخضوع لعلاجات تجريبية: "ستكون هناك أنباء رائعة؛ أعتقد أن بعض شركات الدواء الكبرى ستعلن خلال أسبوعين، نظرا لما فعلناه، عن تخفيضات كبيرة تطوعية في الأسعار".
وكشف ترامب هذا الشهر عن خطة حكومية لخفض أسعار الأدوية، ووصف الخطة بأنها "أهم خطوة في التاريخ" لخفض تكلفة العقاقير للمستهلكين. غير أن أسهم قطاع الرعاية الصحية ارتفعت بعد أن بات واضحا أن إدارته تجنبت اتخاذ إجراءات قوية مباشرة لخفض الأسعار.
وكان خفض أسعار الدواء من الأهداف التي روج لها دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية، في مواجهة هيلاري كلينتون، وقال إن شركات الأدوية "تفلت من جرائم القتل"، لكنه تراجع بعد ذلك عن العبارة.