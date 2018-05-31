مقتل شخص في هجوم بمدينة الطائف السعودية

هسبريس - رويترز

قالت صحيفة محلية، اليوم الخميس، إن مهاجمين اثنين طعنا رجل مرور حتى الموت في مدينة الطائف بغرب المملكة العربية السعودية ثم تبادلا إطلاق النار مع قوات الأمن عند مركز للحرس الوطني يقع على مقربة‭ ‬ منطقة الهجوم.

وقال موقع "سبق" الإخباري إن المهاجمين استوليا على مركبة الشرطي وسلاحه قبل دخول الموقع العسكري. وأضاف التقرير أن أحد المهاجمين أصيب بجروح وجرى اعتقاله فيما لاذ الآخر بالفرار.

وأشار المصدر ذاته إلى وقوع إصابات بين رجال الأمن دون ذكر تفاصيل، بينما لم ترد وزارة الداخلية على الفور على طلبات للتعليق.