فرنسا تنفي منع احتفالات الجماهير في المونديال

هسبريس ـ مُتابعة

نفت الحكومة الفرنسية وجود نية لديها في فرض حظر على احتفالات المشجعين خلال بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، ولكنها أكدت في الوقت نفسه أنها ستسمح بإقامة هذه الاحتفالات في شكل محدود، وأنها ستشدد إجراءاتها الأمنية.

وأكد جيرار كولومب، وزير الداخلية الفرنسي، أن الأنباء الواردة في وسائل الإعلام حول حظر شاشات العرض العملاقة في الأماكن العامة ليست صحيحة، وأشار إلى أن إجراءات التأمين ستكون هي نفسها التي طبقتها حكومته خلال بطولة كأس أمم أوروبا 2016 "يورو2016".

ولن تسمح الحكومة الفرنسية بوضع شاشات العرض العملاقة في غير الأماكن المصرح بها، وبذلك يتعين على المقاهي والمطاعم أن تضع شاشاتها في مناطق مغلقة أو في فناء داخلي.

ويقام المونديال في الفترة ما بين 14 يونيو و15 يوليوز المقبلين في 11 مدينة روسية، وتعتبر فرنسا أحد الدول المرشحة للفوز باللقب.

وتعرضت فرنسا خلال السنوات الأخيرة لعدة هجمات إرهابية راح ضحيتها 240 شخصا.

وتعتبر مناطق احتفالات الجماهير هي الأماكن الأكثر مراقبة من قبل السلطات الأمنية في فرنسا.