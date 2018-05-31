الرئيس السوري: المعارك تقترب من خط النهاية

هسبريس - متابعة

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن الصراع في سورية يقترب من نهايته في ظل التقدم المتسارع الذي تحققه القوات السورية.

وقال الأسد في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، نشرت نصها اليوم الخميس :"مع كل تقدم في ميدان المعركة ومع كل تحرير لمنطقة جديدة، نقترب من نهاية الصراع ... ودون التدخل الخارجي، فإن الأمر لم يكن ليستغرق أكثر من عام واحد لتسوية الوضع في سورية ... من الصعب على أي شخص أن يحدد متى ينتهي الصراع. لكن الوضع يقترب من خط النهاية".

وجدد نفيه لتورط قواته في هجمات كيميائية خلال الأشهر الماضية، وقال :"لنفترض أنك تمتلكها وتريد استخدامها، فهل تستخدمها بعد أن تكون قد حسمت المعركة؟".

وحول تفسيره للرد الأمريكي البريطاني الفرنسي "المتواضع" ردا على الهجوم الكيماوي الذي قالت المعارضة السورية أنه استهدف مدينة دوما بالغوطة الشرقية في أبريل الماضي، قال :"ثمة وجهان لهذه المسألة كما رأيناها. الوجه الأول هو أنهم لفقوا رواية وكذبوا بشأن ذلك، والرأي العام في سائر أنحاء العالم وفي الغرب لم يبتلع روايتهم، لكن لم يعد بإمكانهم التراجع.

ولذلك، كان عليهم فعل شيء ما، ولو كان على نطاق أضيق. الوجه الثاني يتعلق بالموقف الروسي؛ حيث أعلن الروس حينذاك أنهم سيدمرون القواعد التي ستستخدم في إطلاق الصواريخ. معلوماتنا تفيد بأن الغرب كان يفكر بشن هجوم شامل على جميع أنحاء سورية؛ ولكن التهديد الروسي دفع الغرب لتقليص ضربته وجعلها على نطاق أضيق".

وعن اللقب الذي يريد أن يطلقه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سبق أنه وصفه بـ"الأسد الحيوان"، قال الأسد :"هذه ليست لغتي؛ ولذلك لا أستطيع استخدام لغة مماثلة... في كل الأحوال، فإن ذلك لم يُحدث أي تأثير في نفسي. إن شخصاً مثل ترامب لا يحرك أي مشاعر بالنسبة لي".

وكشف عن أن الوضع كان قريبا "من حدوث صراع مباشر بين القوات الروسية والقوات الأمريكية. ولحسن الحظ تم تحاشي ذلك الصراع ليس بفضل حكمة القيادة الأمريكية، ولكن بفضل حكمة القيادة الروسية، لأنه ليس من مصلحة أحد في هذا العالم - وبالدرجة الأولى السوريين- حدوث مثل هذا الصراع. ونحن بحاجة للدعم الروسي، لكننا في الوقت نفسه بحاجة لتحاشي الحماقة الأمريكية كي نتمكن من تحقيق الاستقرار في بلادنا".