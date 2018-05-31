الصين: الاتهامات الأمريكية بشأن العسكرة "سخيفة"

هسبريس - رويترز

قالت الصين إن اتهامات الولايات المتحدة بأن الصين تعمل على عسكرة بحر الصين الجنوبي "سخيفة" وذلك بعد أن قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس إن واشنطن ستواصل مواجهة تحركات بكين في الممر المائي المتنازع عليه.

وقال ماتيس إن الولايات المتحدة ستتصدى لما ترى أنه عسكرة الصين لجزر في بحر الصين الجنوبي رغم إدانة بكين لعملية أمريكية في المنطقة خلال مطلع الأسبوع.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ خلال إفادة صحفية "الوجود العسكري الأمريكي في بحر الصين الجنوبي أكبر من الوجود الصيني والدول الأخرى التي تطل على البحار مجتمعة".

وتساءلت إن كانت عمليات "حرية الملاحة" للبحرية الأمريكية تهدف حقا للحفاظ على حق السفن في الإبحار عبر المنطقة أم مجرد محاولة للحفاظ على الهيمنة.

وأضافت "يبدو هذا الموقف شبيها بلص يصرخ ‭‭‭'‬‬‬أمسكوا باللص‭‭‭'‬‬‬ للتغطية على أخطائه".

وذكرت صحيفة جلوبال تايمز، وهي صحيفة شعبية تدعمها الدولة لكنها لا تعكس السياسة الرسمية، في افتتاحية اليوم الخميس إن على الصين أن تعد للرد بقوة على أي تدخل "شديد" من الولايات المتحدة في بحر الصين الجنوبي.

وقالت الصحيفة "بعيدا عن نشر أسلحة دفاعية على جزر سبراتلي على الصين أن تبني نظام ردع قويا بما في ذلك قاعدة جوية وقوة بحرية متحركة وقاعدة". ‭‭‬‬‬