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الرئيسية | خارج الحدود | جامعة توقف كتابا "مسيئا للمسيحية" في مصر

جامعة توقف كتابا "مسيئا للمسيحية" في مصر

جامعة توقف كتابا "مسيئا للمسيحية" في مصر
هسبريس - رويترز
الخميس 31 ماي 2018 - 16:45

أوقفت جامعة عين شمس المصرية، مؤقتا، تدريس كتاب يشتبه بأنه يسئ للمسيحية وقررت تشكيل لجنة لوضع تقرير عن محتواه تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.

ويُدرس الكتاب في كلية الحقوق بالجامعة، وعنوانه "الصراعات الإنسانية والسياسية في الفكر الوضعي والديانات السماوية"، من تأليف الدكتور ربيع فتح الباب الاستاذ بالكلية.

وقال ناجي عبد المؤمن، عميد الكلية، إن اللجنة التي ستراجع الكتاب تضم أساتذة في القانون من ثلاث جامعات مصرية، ليس من بينها جامعة عين شمس، وإن تقريرها حول مادته العلمية سيوضع في غضون مدة لا تزيد على شهر.

وقال عبد المؤمن: "سيوقف تدريس الكتاب مؤقتا لحين انتهاء أعمال اللجنة".

وأبلغ المحامي نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، رويترز أن مقتطفات نشرت من الكتاب في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية أثارت غضب المسيحيين.

لكن عبد المؤمن قال إن المقتطفات "اجتزئت من السياق العام للكتاب وسيكون الحكم النهائي في شأنه للجنة العلمية".

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