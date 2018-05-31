جيش إسرائيل يؤكد توجيه "ضربة قوية" لحماس

هسبريس - إفي

ذكر الجيش الإسرائيلي أنه وجه "ضربة قوية" للقدرات العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خلال الهجمات التي شنها ضد أهداف تابعة لفصائل فلسطينية في قطاع غزة.

وهاجم الجيش الإسرائيلي "منشآت تصنيع أسلحة" تابعة لحماس و"مخازن أسلحة متوفرة" لدى الحركة، وهو ما يؤثر على "استثماراتها من أجل تطوير الأسلحة في المستقبل" وفقا للبيان.

واستهدف القصف الإسرائيلي "القوات البحرية" التابعة لحماس، و"جزءا كبيرا من مواقعها ومنشآت تصنيع أسلحة خاصة".

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير جزء كبير من المنشآت البحرية التابعة لحركة "الجهاد الإسلامي".

وعاد الهدوء إلى الحدود بين قطاع غزة واسرائيل بعد تصعيد عسكري هو الأكبر منذ عملية "الجرف الصامد" التي نفذت في 2014 ، شهد استهداف أكثر من 60 هدفا عسكريا فلسطينيا من جانب إسرائيل وإطلاق أكثر من مائة صاروخ وقذيفة هاون من القطاع الساحلي في أقل من 24 ساعة ضد إسرائيل.

ولم يشهد قطاع غزة سقوط أي جرحى حتى الآن، بينما في المنطقة الجنوبية من إسرائيل، بالقرب من القطاع، سقط 5 مصابون بإصابات طفيفة وآخر بإصابات متوسطة جراء انفجار أحد المقذوفات.

وأعلنت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" مسؤوليتهما عن إطلاق الصواريخ التي استمرت حتى الساعة الخامسة من صباح أمس.

وصرح ضابط إسرائيلي كبير من قيادة المنطقة الجنوبية لـ(إفي) بأن من بين الأهداف الفلسطينية التي تعرضت للهجوم من الجانب الإسرائيلي، نفقا وهو ما يعد بمثابة "ضربة كبرى" للميليشيات.

ومن جانبه، أفاد المتحدث العسكري الإسرائيلي، جوناثان كونريكس، لـ(إفي) بأنه على الرغم من أن الوضع هادئ نسبيا "إلا أنه لم ينته بعد، وفقا لتوقعاتنا".

وذكر أن هذا يعتمد على ما ستفعله حماس، محذرا من أن الجيش جاهز ومستعد إذا كانت حماس "ستصعد الأمور وتواصل استهداف المدنيين الإسرائيليين.