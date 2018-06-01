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رئيس الموساد السابق: نتنياهو أمر باستهداف إيران

رئيس الموساد السابق: نتنياهو أمر باستهداف إيران
هسبريس - افي
الجمعة 01 يونيو 2018 - 03:56

قال تامير باردو، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "الموساد"، إن رئيس الوزراء العبري بنيامين نتنياهو أمر الموساد والجيش بالاعداد لشن هجوم على إيران، في عام 2011، كما ذكر أنه شكك في قانونية الأمر.

وذكر تسريب للصحافة من برنامج تليفزيوني أن نتنياهو ابلغ باردو، ورئيس هيئة الاركان انذاك بيني جانتس، بأن يكونوا مستعدين لشن هجوم على إيران، وفقا لصحيفة "تايمز اوف اسرائيل".

ونفى المتحدث باسم رئيس الوزراء التعليق على هذه الادعاءات في تصريح لوكالة "إفي". بينما قال رئيس الموساد السابق إنه "من المحتمل أن الولايات المتحدة كانت على علم بالأمر بشكل ما، وانها اضطرت لفعل شيء".

وأضاف: "بدأت في بحث خياراتي، سألت رؤساء الموساد السابقين، كما تحدثت مع خبراء قانونيين. تحدثت مع كل من يمكنني الوصول إليه لمعرفة من مسموح له باعطاء تعليمات حول مسألة شن حرب". ثم أشار إلى أن الهجوم لم يقع لمقاومة باردو وجانتس، وأن نتنياهو تراجع عن خططه.

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