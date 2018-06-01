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الرئيسية | خارج الحدود | البشير: السودان مازال تحت المحاصرة الاقتصادية

البشير: السودان مازال تحت المحاصرة الاقتصادية

البشير: السودان مازال تحت المحاصرة الاقتصادية
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 01 يونيو 2018 - 02:50

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن السودان لازال يتعرض للحصار الاقتصادي، وهو مثقل بالديون ومحروم من البرنامج الدولي لاعفاء الديون لأسباب سياسية ،ومحروم كذلك من التمويل الميسر الذي تمنحه المؤسسات الدولية.

جاء ذلك لدي مخاطبة الرئيس السوداني مجلس وزراء ولاية الخرطوم، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا". وفي الموعد أعرب البشير عن شكره للمؤسسات المالية العربية والاسلامية لوقوفهم مع السودان ودعمه.

يشار إلى أن السودان يعاني من صعوبات اقتصادية للغاية، ظهرت خصوصا مع إجازة موزانة 2018، بعد رفع سعر الدولار الجمركي من تسعة جنيهات إلى 18 جنيها للدولار الواحد، ما تسبب في ارتفاع كبير لأسعار أغلب أنواع البضائع وخاصة أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية للسودانيين .

وفي شهر يناير الماضي؛ ندلعت احتجاجات على رفع أسعار الخبز في أنحاء السودان مما أدى إلى مقتل خمسة اشخاص على الاقل، في حين ألقت السلطات القبض على معارضين وصادرت عدة صحف.

في مطلع شهر ماي قرر الرئيس البشير غلق 13 سفارة في مختلف أنحاء العالم، بعدما فشلت حكومته في دفع رواتب الدبلوماسيين لأكثر من سبعة أشهر.

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