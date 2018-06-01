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الرئيسية | خارج الحدود | كندا تضع رسوما مضادّة على وارداتها من أمريكا

كندا تضع رسوما مضادّة على وارداتها من أمريكا

كندا تضع رسوما مضادّة على وارداتها من أمريكا
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 01 يونيو 2018 - 03:46

قررت الحكومة الكندية فرض رسوم ردا على الرسوم الأمريكية على منتجات الصلب والألومنيوم، حيث تستهدف أوطاوا واردات من الولايات المتحدة بقيمة 16,6 مليار دولار كندي.

وتستهدف الرسوم المقررة جميع المنتجات الأمريكية، من الصلب والألومنيوم إلى العصائر وأقلام الحبر، وقالت وزيرة الشؤون الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، إن "هذا أقوى تحرك تجاري تقوم به كندا منذ الحرب العالمية الثانية .. هذا رد قوي للغاية ومناسب ومتبادل بصورة تامة، وهو رد قوي للغاية على قرار أمريكي سيء للغاية".

وستدخل الإجراءات الكندية المضادة حيز التطبيق أول يوليوز المقبل، وستظل قائمة حتى تلغي الولايات المتحدة الأمريكية إجراءاتها ضد السلع الكندية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ابو عبدالله الجمعة 01 يونيو 2018 - 03:58
جيد جدا ما فعلته كندا العين بالعين
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