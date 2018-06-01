24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
01/06/2018
الأيام القادمة
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:28
|05:14
|12:30
|16:10
|19:37
|21:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
- هكذا أقام مغربيان زواجاً مسيحياً بالرباط برعاية "القس آدم"
- لو صححوا الرؤية لاتحدوا غالبا
- رونار:"الأسود" يدركون حجم انتظارات المغاربة في المونديال
- الخلفي ينفي توقيف الدعم الاجتماعي للصحافيين
- وصل إيداع يدفع جمعية إلى مراسلة وزير الداخلية
هل تنجح الأغلبية في احتواء المقاطعة بضبط أسعار المحروقات؟ (5.00)
- الحكومة تحذر من التداعيات السلبية للمقاطعة على الاقتصاد الوطني - (322)
- دعوة الحوامل والمرضى إلى الصيام تجرّ انتقادات على الفايد - (153)
- وديّة قبل "مونديال روسيا" .. تعادل أبيض بين المغرب وأوكرانيا - (143)
- المقاطعة تُخْضع الحكومة بتسقيف المحروقات ومراجعة قانون الأسعار - (115)
- مصدر: "اعتداء الملثمين" سجّل قبل أسبوع .. والنهاية كانت بالسرقة - (107)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
كندا تضع رسوما مضادّة على وارداتها من أمريكا
الجمعة 01 يونيو 2018 - 03:46
قررت الحكومة الكندية فرض رسوم ردا على الرسوم الأمريكية على منتجات الصلب والألومنيوم، حيث تستهدف أوطاوا واردات من الولايات المتحدة بقيمة 16,6 مليار دولار كندي.
وتستهدف الرسوم المقررة جميع المنتجات الأمريكية، من الصلب والألومنيوم إلى العصائر وأقلام الحبر، وقالت وزيرة الشؤون الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، إن "هذا أقوى تحرك تجاري تقوم به كندا منذ الحرب العالمية الثانية .. هذا رد قوي للغاية ومناسب ومتبادل بصورة تامة، وهو رد قوي للغاية على قرار أمريكي سيء للغاية".
وستدخل الإجراءات الكندية المضادة حيز التطبيق أول يوليوز المقبل، وستظل قائمة حتى تلغي الولايات المتحدة الأمريكية إجراءاتها ضد السلع الكندية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1