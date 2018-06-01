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قمة في الأفق بين زعيمَي روسيا وكوريا الشمالية
الجمعة 01 يونيو 2018 - 15:35
قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن قمة قد تُعقد بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون.
وأضاف بيسكوف، ضمن تصريح للصحافة اليوم الجمعة، أن الدبلوماسيين سيرتبون شكل وميقات مثل هذا الاجتماع عالي المستوى.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، في وقت سابق، أن القمة تمت مناقشتها خلال زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لكوريا الشمالية، التي أجرى خلالها محادثات مع كيم.