مجلس الأمن يمدد العقوبات على جنوب السودان

هسبريس ـ مُتابعة

وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تجديد بعض العقوبات على جنوب السودان، حتى منتصف يوليوز، للنظر في فرض حظر للسفر وتجميد أرصدة ستة من زعماء جنوب السودان إذا لم يتوقف الصراع في البلاد بحلول 30 يونيو.

ووافق على القرار تسعة من الأعضاء الخمسة عشر، ولم يعترض عليه أحد، في حين امتنع ستة أعضاء عن التصويت.

والقرار نسخة مخففة من مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة التي قالت سفيرتها لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، في مقال بصحيفة واشنطن بوست: "صبر الإدارة نفذ إزاء الوضع الراهن في جنوب السودان".

المنتقدون للقرار يقولون، بدورهم، إنه يأتي في وقت حساس في محادثات السلام التي تقودها الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيجاد) وتم عرضه سريعا على المجلس دون مشاورات كافية مع المنطقة.

وجاء في القرار أنه في حالة عدم توقف العمليات القتالية بحلول 30 يونيو فإن المجلس سينظر في تجميد أرصدة ستة مسؤولين، بينهم وزير الدفاع كول مانيانج وقائد الجيش السابق بول مالونج، ووزير الإعلام مايكل لويت ونائب وزير الدفاع للشؤون اللوجيستية في جيش جنوب السودان مالك روبين رياك رينجو؛ ومنعهم من السفر.

ويستهدف القرار أيضا كوانج رامبانج، حاكم ولاية بيه، الذي تتهمه الولايات المتحدة بقيادة هجمات عسكرية ومنع وصول المساعدات للمدنيين، ومارتن إيليا لومورو وزير شؤون مجلس الوزراء.