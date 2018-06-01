الهند تتحدى أمريكا بشراء صواريخ من روسيا

هسبريس - متابعة

ذكرت صحيفة "Hindustan Times" الهندية أن لجنة الأمن الحكومية الهندية لن توعز لوزارة الدفاع بالتخلي عن شراء منظومات "إس-400" الروسية، رغم اعتراض الولايات المتحدة على ذلك.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية (لم تسمّها) قولها، الخميس، إنه"من المتوقع أن تحصل وزارة الدفاع الهندية على موافقة من لجنة الأمن الحكومية الهندية على شراء 5 من منظومات الصواريخ إس-400 التي تقدر قيمتها بـ 5.5 مليار دولار، ولم تأمر الوزارة حتى الآن بوقف المباحثات حول هذه الصفقة الحربية".

وأشارت المصادر إلى أن الوقت قد حان لاتخاذ القرار الحكومي النهائي بهذا الخصوص.

ولفتت أن الهند قلقة بشأن احتمال بيع روسيا منظوماتها الصاروخية لباكستان، حال رفضت نيودلهي الصفقة مع روسيا في المرحلة الراهنة.

وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي وليام ثورنبيري في مقابلة مع قناة NDTV إن "شراء الهند المنظومات الروسية سيؤثر سلبًا على التعاون الدفاعي بين واشنطن ونيودلهي في المستقبل".

من جانبه، قال نائب مدير الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني فلاديمير دروجوف، في أبريل الماضي، إن روسيا تأمل بالتوقيع على الاتفاق الخاص بتوريد منظومات الصواريخ إس - 400 للهند في الربع الثاني من العام الحالي.

واللافت أن روسيا والهند هما من أكبر الشركاء الدوليين في مجال التعاون العسكري التقني، خاصة وأن أكثر من 70% من الأسلحة القتالية والمعدات العسكرية في الجيش الهندي هي من الصناعة الروسية أو السوفيتية.