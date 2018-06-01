نيجيريا تقرر خفض سن الترشح للمناصب السياسية

هسبريس - متابعة

وقّع الرئيس النيجيري محمد بخاري، اليوم الجمعة، قانونًا جديدًا يقضي بخفض الأدنى سن الترشح للمناصب السياسية في البلاد، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية.

ويخفض القانون الجديد، الحد الأدنى لسن الترشح لمنصب الرئاسة من 40 إلى 35 عامًا، و25 بدلًا من 30 عامًا لعضوية مجلس النواب، وهو ما يفتح المجال أمام الشباب.

وأمس الخميس، خاطب بخاري خلال مراسم توقيع القانون، شباب نيجيريا، قائلًا: "من المنتظر أن تتركوا بصماتكم على الساحة السياسية".

ونقل موقع "أخبار إفريقيا" باللغة الإنجليزية، عن بخاري ثقته في أن "الشباب سيكون لهم تأثير سواء كسياسيين أو رؤساء".

وكان مشروع القانون قد اجتاز البرلمان بغرفتيه العام الماضي، فضلًا عن 26 مجلسًا محليًا للولايات.

ويأتي القرار في وقت تستعد نيجيريا لانتخابات عامة في فبراير من العام المقبل.

ودعم التغيير حملة باسم "لست صغيرًا جدًا على الترشح".

وعلقت سينثيا مبامالو، وهي عضو في الحملة، على القرار في حسابها على "تويتر".

وقالت: "تلك هي البداية فحسب (...) نركز الآن على إدخال شباب يتمتعون بالكفاءة والنزاهة للحكومة".

وحسب إحصائيات أممية، فإن عدد سكان نيجيريا يصل 180 مليون نسمة، أكثر من نصفهم شباب تقل أعمارهم عن 30 سنة.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه "مركز الديمقراطية والتنمية" (غير حكومي) تراجع شعبية بخاري إلى 40 بالمائة في 2018، مقابل 57 في العام الماضي.

ورغم ذلك فإن بخاري يقول دائمًا إنه حقق نجاحات. يقر في الوقت نفسه، بالتحديات في بعض المجالات مثل القضايا الأمنية.