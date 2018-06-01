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الرئيسية | خارج الحدود | العاهل السعودي يصدر عددا من الأوامر الملكية

العاهل السعودي يصدر عددا من الأوامر الملكية

العاهل السعودي يصدر عددا من الأوامر الملكية
هسبريس من الرباط
الجمعة 01 يونيو 2018 - 23:59

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، عددًا من الأوامر الملكية.

وتضمنت أوامر الملك سلمان، إنشاء وزارة الثقافة، مع تعديل اسم وزارة الثقافة والإعلام إلى "وزارة الإعلام".

وضمن الأوامر الملكية الصادرة هذه الليلة، جرى إنشاء هيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وإنشاء مجلس للمحميات الملكية (الطبيعية) في الديوان الملكي السعودي، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

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