24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:28
|05:14
|12:30
|16:11
|19:38
|21:10
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مُتدخلون يُقاربون آفاق المسالك الدولية للباكالوريا
- أمرابط: طموح الدور الثاني يراود "أسود الأطلس"
- "البام" يَجٌّرُ وزير التربية إلى المساءلة البرلمانية
- وزارة التربية تنفي "استيراد" النموذج الكوري
- المصطفى العلوي .. هذه قصة أول صحافي مغربي يدخل مدينة العيون
كتاب مثير .. المدغري يتنبأ بوصول "الحُكومة الملتحية" للسلطة (5.00)
"إِذَا أُسْنِدَتِ الْأُمُورُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا..." ! (5.00)
- عمال "سنطرال" يحتجون أمام البرلمان لإيقاف حملة المقاطعة - (258)
- منتجو الحليب يشكون أضرار "حملة المقاطعة" ويطلبون تدابير عاجلة - (162)
- بتنقيط فوق المتوسط المغرب يتشبث بحلم تنظيم مونديال 2026 - (77)
- تعنيف شاب في "طوبيس" يدفع بيضاويين إلى رفض "مدينة بيس" - (71)
- المغرب يعزز واردات المحروقات والمشتقات النفطية من الجزائر - (70)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مارين لوبان تلجأ إلى تغيير اسم "الجبهة الوطنية"
أعلنت زعيمة حزب "الجهبة الوطنية" اليميني المتطرف في فرنسا، مارين لوبان، تغيير اسم الحزب إلى "التجمع الوطني" (RN).
جاء ذلك في كلمة ألقتها لوبان، الجمعة، في مؤتمر لحزبها بمدينة ليون.
وبيّنت لوبان، أن 80 بالمائة من مندوبي الحزب صوتوا لمصلحة اسم "التجمع الوطني"، من أصل 53 بالمائة من المشاركين في التصويت.
يشار إلى أن حزب الجبهة الوطنية تأسس عام 1972، على يد والدها جان مارين لوبان.
ويشير مراقبون أن سبب تغيير اسم الحزب يأتي تعبيرا عن رغبة الحزب في جذب جمهور أوسع في الانتخابات.
تجدر الإشارة أن الجبهة الوطنية تصدرت انتخابات البرلمان الأوروبي في 2014؛ إلا أن زعيمة الحزب "لوبان"، خسرت بفارق كبير أمام منافسها إيمانويل ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي شهدتها فرنسا 2017.