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مارين لوبان تلجأ إلى تغيير اسم "الجبهة الوطنية"

مارين لوبان تلجأ إلى تغيير اسم "الجبهة الوطنية"
هسبريس - متابعة
السبت 02 يونيو 2018 - 03:57

أعلنت زعيمة حزب "الجهبة الوطنية" اليميني المتطرف في فرنسا، مارين لوبان، تغيير اسم الحزب إلى "التجمع الوطني" (RN).

جاء ذلك في كلمة ألقتها لوبان، الجمعة، في مؤتمر لحزبها بمدينة ليون.

وبيّنت لوبان، أن 80 بالمائة من مندوبي الحزب صوتوا لمصلحة اسم "التجمع الوطني"، من أصل 53 بالمائة من المشاركين في التصويت.

يشار إلى أن حزب الجبهة الوطنية تأسس عام 1972، على يد والدها جان مارين لوبان.

ويشير مراقبون أن سبب تغيير اسم الحزب يأتي تعبيرا عن رغبة الحزب في جذب جمهور أوسع في الانتخابات.

تجدر الإشارة أن الجبهة الوطنية تصدرت انتخابات البرلمان الأوروبي في 2014؛ إلا أن زعيمة الحزب "لوبان"، خسرت بفارق كبير أمام منافسها إيمانويل ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي شهدتها فرنسا 2017.

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