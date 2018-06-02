الرئيس المصري السيسي يؤدي اليمين لولاية ثانية

هسبريس - متابعة

أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت اليمين القانونية لولاية ثانية أمام مجلس النواب بعد فوزه بأغلبية ساحقة في انتخابات لم يواجه فيها منافسة قوية.

وكان السيسي (63 عاما) قد عين وزيرا للدفاع في غشت 2012 ثم أعلن في يوليوز 2013 عزل الرئيس السابق محمد مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وانتخب السيسي رئيسا في العام التالي. وحصل على 97 في المئة من الأصوات في الانتخابات التي أجريت في مارس الماضي لكن نسبة الإقبال بلغت 41 في المئة.

ونافس السيسي مرشح وحيد مؤيد له بعد أن أوقف معارضون بارزون حملاتهم في يناير الماضي قائلين إنهم تعرضوا لضغوط.

وبعد أن أدى السيسي اليمين أطلقت المدفعية 21 طلقة، وقال أمام النواب "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".