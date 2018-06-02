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الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس المصري السيسي يؤدي اليمين لولاية ثانية

الرئيس المصري السيسي يؤدي اليمين لولاية ثانية

الرئيس المصري السيسي يؤدي اليمين لولاية ثانية
هسبريس - متابعة
السبت 02 يونيو 2018 - 11:04

أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت اليمين القانونية لولاية ثانية أمام مجلس النواب بعد فوزه بأغلبية ساحقة في انتخابات لم يواجه فيها منافسة قوية.

وكان السيسي (63 عاما) قد عين وزيرا للدفاع في غشت 2012 ثم أعلن في يوليوز 2013 عزل الرئيس السابق محمد مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وانتخب السيسي رئيسا في العام التالي. وحصل على 97 في المئة من الأصوات في الانتخابات التي أجريت في مارس الماضي لكن نسبة الإقبال بلغت 41 في المئة.

ونافس السيسي مرشح وحيد مؤيد له بعد أن أوقف معارضون بارزون حملاتهم في يناير الماضي قائلين إنهم تعرضوا لضغوط.

وبعد أن أدى السيسي اليمين أطلقت المدفعية 21 طلقة، وقال أمام النواب "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - عصام السبت 02 يونيو 2018 - 11:25
كيفما كنتم يول عليكم. الشعب المصري لي اختاروا. كيفما حنا اختارنا حكومتنا وحنا ليوم تنخلصوا. بصحة السيسي يستاهل
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-8
2 - ابو شيماء السبت 02 يونيو 2018 - 12:05
لم يتم عزله بل هم انقلاب عسكري على رئيس مدني شرعي ومنتخب بشكل ديمقراطي قل نظيرها في عالمنا العربي وبعد ذلك تم اختطافه من قبل مافيا العسكر اما السيسي فهو عميل مخلص للكيان الصهيوني باع ارضه وفرط في ماء النيل وهاهو يحاصر غزة العزة بامر من بني صهيون ،الحرية للاحرار الحرية للشرفاء وابجنة للشهداء
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10
3 - Jimmy james السبت 02 يونيو 2018 - 12:20
من يجرؤ على التعليق على السياسة الاخطبوطية الأمريكية التي تزرع عملاء لها على الأرض، وتزيحهم وقتما شاؤوا؟ من؟
عبر تاريخ الإنسانية، شاهدنا توالي امبراطورية عدة تعاقبت على الزمن، ثم انهارت. فهذا وقت الإمبراطورية الأمريكية التي تهيمن على العالم لأجل مسمى. كما تزرع العملاء تزرع القواعد العسكرية عبر العالم (123) لتعزيز مواقفها ومواقف العملاء
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1
4 - ahmed السبت 02 يونيو 2018 - 12:20
انت اخوانى واى اخوانى تحب تسمع وجه نظرة خالفة فى الراى يبان على حقيقته الشعب المصرى ليس قاصر الشعب المصرى لو اارد ان يشيل اى رئيس هيشيلة فى اقل من اسبوع اما انت حتى رئيس حكومة مش عارف تشيلة ولا تقدر حتى تحاسب مسؤل فى المغرب ليس لديكم قانون محاكمة الوزراء والمسؤليين واتحداك لو طلعت نص لمحاكمة المسؤليين فى المغرب من الدستور المغربى المصرييين شالو مبارك مع 37 وزير وشالو مرسى مع 37 وزير وكلك فى الحبس دخلو السجن ووقفو فى القفص الحديدى يقولو للقاضى تمام يا فندم تقدر تقولى حضرتك حاكمت ميين ولا تقدر تعمل اى شى تحيا السيسى تحيا مصر يسقط الخونة والعملاء من الاخوان
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-2
5 - خليلوفيتش السبت 02 يونيو 2018 - 12:28
لماذا كل ولاية يؤدي فيها اليمين. كون جمعهم جملة وحدة مادام ما غديش تفرقو مع كرسي الرئاسة من غير الموت هههههه و الدليل جيرانا
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