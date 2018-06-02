أردوغان يتوقع الفوز بالرئاسيات من الجولة الأولى

هسبريس - متابعة

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ثقته المطلقة في تأييد الناخبين له خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المزمعة في 24 يونيو المقبل، مضيفًا "هناك اتفاق شعبي على شخصي".

وقال الرئيس التركي في مقابلة تلفزية "استطلاعات الرأي(بخصوص الانتخابات المقبلة) لا توجد فيها أي مشاكل على الإطلاق، سننهي الانتخابات من الجولة الأولى، هذا واضح للغاية، فهناك اتفاق شعبي على شخصي".