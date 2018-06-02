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الرئيسية | خارج الحدود | أردوغان يتوقع الفوز بالرئاسيات من الجولة الأولى

أردوغان يتوقع الفوز بالرئاسيات من الجولة الأولى

أردوغان يتوقع الفوز بالرئاسيات من الجولة الأولى
هسبريس - متابعة
السبت 02 يونيو 2018 - 17:24

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ثقته المطلقة في تأييد الناخبين له خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المزمعة في 24 يونيو المقبل، مضيفًا "هناك اتفاق شعبي على شخصي".

وقال الرئيس التركي في مقابلة تلفزية "استطلاعات الرأي(بخصوص الانتخابات المقبلة) لا توجد فيها أي مشاكل على الإطلاق، سننهي الانتخابات من الجولة الأولى، هذا واضح للغاية، فهناك اتفاق شعبي على شخصي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - rachida السبت 02 يونيو 2018 - 18:02
اكيد لان المعارضة كلها في السجون التركية والساحة فاضية للفوز من الجولة الاولى . اذن مبروك عليك مسبقا .
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-32
2 - علاء الدين السبت 02 يونيو 2018 - 18:09
اخر ما قراته عن تركيا أبحرت سفينة "فاتح" محلية الصنع، للتنقيب عن النفط والغاز في المياه العميقة شرقي البحر المتوسط، وسط مراسم رسمية.
صنع وطاقم كله تركي ماشاء الله
هاد السيد باغي يوصل ببلادو وناسو بعيد بعد صناعة الاسلحة والهلكبتور والدبابة وقال في تصريح منتهنا حتى تصنع تركيا حاملات الطائرات
كيفاش بغيتوه ميربحش انا نعطيه الحكم المطلق فحال هاد اردوغن
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16
3 - حبيب رجب طيب اردوغان السبت 02 يونيو 2018 - 18:18
العالم كله يتمنى لك الفوز ايها البطل المغوار فانت اعطيت للشعب التركي ما لم يكونوا تحلمون به من امن واستقرار ورفاهية وديمقراطية انت النمودج الدي يجب على كل الحكام المسلمين الاقتداء به نصرك الله كلنا ندعو لك بالفوز لانك اهل للمسؤولية تركيا في عهد حكمك اصبحت جنة وقبلة للزوار من جميع بقاع العالم نفتخر بك ايها الا مبراطور العظيم اتمنى ان تعود الخلافة الا سلامية على يدكم والله اكبر
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12
4 - saidi السبت 02 يونيو 2018 - 18:20
مبروك عليك الأخت رشيدة على هذا التحليل الرائع الذي ينم على علمانية كبيرة و تحرر مطلق..
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2
5 - ماجد واويزغت السبت 02 يونيو 2018 - 18:24
أنا متفق مع صاحب التعليق رقم 2 علاء الدين ياريت حكام العرب يكونوا بحال أردوغان
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7
6 - mohamed السبت 02 يونيو 2018 - 18:26
من شاهدة آخر فيديو لهذا الرئيس و هو يلبي دعوة طلاب جامعة للسحور معهم داخل السكن الجامعي يعلم ان هذا الشخص سيفوز بالانتخابات .. من الوهلة الاولى ستعتقد انه فندق 5 نجوم او احد المطاعم الفخمة لكن تعلم بعد حين انه مجرد مطعم جامعي في السكن الجامعي داخل جامعة و الاغرب تعامل الطلاب بشكل عادي و الاكل مع الطلاب من نفس مطبخ الجامعة ... لا يزال امامنا طريق طويل جدا
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