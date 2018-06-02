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الرئيسية | خارج الحدود | "الخس الملوث" يقتل خمسة أشخاص في أمريكا

"الخس الملوث" يقتل خمسة أشخاص في أمريكا

"الخس الملوث" يقتل خمسة أشخاص في أمريكا
هسبريس - متابعة
السبت 02 يونيو 2018 - 13:26

ذكر مسؤولون أمريكيون أن 5 أشخاص لقوا مصرعهم بسبب تناول الخمس الملوث ببكتيريا "إي كولاي" في مناطق متفرقة من الولايات المتحدة منذ ماي.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين (لم تكشف عنهم) في مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه تم تسجيل مصرع 4 أشخاص جراء الإصابة بهذا المرض أمس الجمعة، إلى جانب شخص لقي مصرعه في مايو الماضي.

وأضاف المسؤولون أنه تم تسجيل 25 حالة إصابة جديدة أمس، ليصل إجمالي الحالات إلى 197 حالة في 35 ولاية، منذ بداية تفشي المرض قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وأوضحوا أنه تم نقل 89 حالة من المصابين إلى المستشفيات.

وحسب أسوشيتد برس، قال بعض المصابين إنهم لم يتناولوا الخس لكنهم كانوا على اختلاط بأشخاص أصيبوا بالعدوى إثر تناوله.

يشار أن "إي كولاي"، هي بكتيريا معدية تنتقل إلى الإنسان عن طريق الأطعمة الملوثة وتنتقل أحيانا عن طريق المياه غير النظيفة، وتصيب من تنتقل إليه بأعراض صحية شديدة قد تكون قاتلة في الحالات الحادة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - chakib al maghribi السبت 02 يونيو 2018 - 13:50
غالباً ما تظهر الأمراض الناتجة عن الإصابة بالبكتيريا بعد التعرّض لكميات كبيرة منها، ولكن يُمكن أن تتسبب بكتيريا إي كولاي بإصابة الإنسان بالأمراض بعد التعرّض لكميات قليلة منها، ويمكن انتقالها ووصولها إلى الإنسان بطرق عدة، ونذكر منها ما يأتي:[٤][٢] شرب الماء الملوّث ببراز الإنسان أو الحيوانات أو السباحة فيه. عدم غسل اليدين كما يجب قبل تناول الطعام أو قبل تحضيره. تناول الأطعمة البحرية النيئة. تناول الطعام غير المطبوخ على درجة حرارة جيدة أو لفترة زمنية مناسبة وخاصة الدواجن واللحوم. تناول الأطعمة المخزنة على درجة حرارة غير ملائمة. تناول الحليب غير المبستر. التواصل مع الأشخاص الذين لا يغسلون أيديهم بعد استخدام المرحاض. عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين عند التعامل مع الحيوانات أو العيش في مكان توجد فيه الحيوانات
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2 - عبد الحميد السبت 02 يونيو 2018 - 14:06
أتساءل لو حدث هذا في المغرب فكيف ستكون التعليقات؟ سيتباكى الجميع ويتأففون ويسبون الوطن، لأننا فهمنا الأمور على غير ما هي عليه، ولا أسقط اللوم عن كل مسؤول خان الأمانة، ولكن مجرد توضيح.
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