"الخس الملوث" يقتل خمسة أشخاص في أمريكا

هسبريس - متابعة

ذكر مسؤولون أمريكيون أن 5 أشخاص لقوا مصرعهم بسبب تناول الخمس الملوث ببكتيريا "إي كولاي" في مناطق متفرقة من الولايات المتحدة منذ ماي.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين (لم تكشف عنهم) في مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه تم تسجيل مصرع 4 أشخاص جراء الإصابة بهذا المرض أمس الجمعة، إلى جانب شخص لقي مصرعه في مايو الماضي.

وأضاف المسؤولون أنه تم تسجيل 25 حالة إصابة جديدة أمس، ليصل إجمالي الحالات إلى 197 حالة في 35 ولاية، منذ بداية تفشي المرض قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وأوضحوا أنه تم نقل 89 حالة من المصابين إلى المستشفيات.

وحسب أسوشيتد برس، قال بعض المصابين إنهم لم يتناولوا الخس لكنهم كانوا على اختلاط بأشخاص أصيبوا بالعدوى إثر تناوله.

يشار أن "إي كولاي"، هي بكتيريا معدية تنتقل إلى الإنسان عن طريق الأطعمة الملوثة وتنتقل أحيانا عن طريق المياه غير النظيفة، وتصيب من تنتقل إليه بأعراض صحية شديدة قد تكون قاتلة في الحالات الحادة.