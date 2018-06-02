جهاز كشف الكذب ينتظر كبار المسؤولين الكينيين

هسبريس - إفي

أكد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا أنه سيعرض كبار المسؤولين على جهاز كشف الكذب لتعزيز مكافحة الفساد.

وأعلن كينياتا خلال خطاب ألقاه أمس الجمعة بمناسبة الاحتفال بيوم المسؤولية، أن جميع المسؤولين الكبار في الوزارات والإدارات المحلية والمؤسسات شبه الحكومية سيخضعون لفحوصات جديدة منها اختبار بجهاز كشف الكذب للتحقق من "نزاهتهم".

وبحسب ما ذكرته إذاعة (ميدنيمو) المحلية اليوم، فإنه من المقرر أن يتم الانتهاء من الاختبارات بحلول نهاية الشهر الجاري.

وياتي هذا القرار في إطار التزام الحكومة بمكافحة الفساد بعدما تظاهر المئات من الكينيين الأسبوع الماضي ضد الاختلاس المزعوم لمبلغ 76 مليون يورو من قبل الهيئة الوطنية للشباب، وهي مؤسسة حكومية تدرب الشباب الراغبين في الالتحاق بالجيش الكيني.