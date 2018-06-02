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الرئيسية | خارج الحدود | جهاز كشف الكذب ينتظر كبار المسؤولين الكينيين

جهاز كشف الكذب ينتظر كبار المسؤولين الكينيين

جهاز كشف الكذب ينتظر كبار المسؤولين الكينيين
هسبريس - إفي
السبت 02 يونيو 2018 - 11:46

أكد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا أنه سيعرض كبار المسؤولين على جهاز كشف الكذب لتعزيز مكافحة الفساد.

وأعلن كينياتا خلال خطاب ألقاه أمس الجمعة بمناسبة الاحتفال بيوم المسؤولية، أن جميع المسؤولين الكبار في الوزارات والإدارات المحلية والمؤسسات شبه الحكومية سيخضعون لفحوصات جديدة منها اختبار بجهاز كشف الكذب للتحقق من "نزاهتهم".

وبحسب ما ذكرته إذاعة (ميدنيمو) المحلية اليوم، فإنه من المقرر أن يتم الانتهاء من الاختبارات بحلول نهاية الشهر الجاري.

وياتي هذا القرار في إطار التزام الحكومة بمكافحة الفساد بعدما تظاهر المئات من الكينيين الأسبوع الماضي ضد الاختلاس المزعوم لمبلغ 76 مليون يورو من قبل الهيئة الوطنية للشباب، وهي مؤسسة حكومية تدرب الشباب الراغبين في الالتحاق بالجيش الكيني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - جمال السبت 02 يونيو 2018 - 12:34
لو استعمل جهاز الكدب على المسؤلين المغاربة لا اصبح الجهاز بنفسه كداب وخوان من كترت ما سيجده من كترة الاموال المحصل عليها من سرقة شعب
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2 - ali السبت 02 يونيو 2018 - 12:34
الله اكبر .وهل كشف الكذب والفساد في المغرب يحتاج الاجهزة .عارف رسو كذاب وخرج فيك عينه
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3 - jaadourrrrrrrrrre السبت 02 يونيو 2018 - 12:35
هدا لخصنا فالبلاد هههههههههههههههههههههه
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4 - إلا نحن السبت 02 يونيو 2018 - 12:37
مبادرة حسنة لتخليق الحياة العامة و إن كان جهاز كشف الكذب يفتقر إلى الدقة اللازمة في بعض الأحيان كما يمكن التدرب على خداعه.
في انتظار مبادرات من فس النوع في دولة عربستان التي نخرها الغش و الفساد.
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5 - قالو زمان السبت 02 يونيو 2018 - 12:38
قالوا بأن إحدى الدول الكبرى إخترعت آلة تكشف عدد السارقين في كل دولة، يضعونها في مكان 24 ساعة في دولة ما وعندما يفصحونها يجدون كم عدد السارقين في تلك الدولة عبر شاشة تلك الآلة وهكذا فعلو في أمريكا وأوروبا وأسيا. ...... ولما جاؤوا بتلك الآلة إلى المغرب وبعد 24 ساعة لقاوها مشات !! . الصلاة على النبي. ههههخخ.
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6 - Rachid السبت 02 يونيو 2018 - 12:39
كون جاو المغرب كون سرقوا الجهاز حتا هو ههه
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7 - salim السبت 02 يونيو 2018 - 12:39
ما احوجنا لمتل هكدا اختبارات لمسؤلينا في مزارعنا العربية
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8 - fattah rif السبت 02 يونيو 2018 - 12:40
السؤال الذي نتخيله في أذهاننا ماذا لو تم إدخال هاذا الجهاز إلي المغرب وارغام المسؤولين المغاربة على الخضوع للكشف إبتداءا بالمقدم حتى رءيس الوزراء !!!
الإجابة تاتركها للمعلقين الأوفياء؟؟؟ .
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9 - الوجدي01 السبت 02 يونيو 2018 - 12:42
الأفارقة بدأوا في محاربة الفساد ونحن يزيد الفساد ...أنا جد متأكد أن كل الدول سوف تحارب الفساد إلا المغرب ...لست أدري لماذا هناك مسؤولون كبار سرقوا مليارات تم إعفاءهم من منصبهم ثم أخذوا منصبا كبيرا في البرلمان ...لا داعي لذكر الإسم ليس لأنني خائف ولكن لكي لا يتلخط لساني بإسم فاسد وأنا صائم ...اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد ، لقد مللنا وهرمنا متمنين التغيير و العيش الكريم ولكن بدون جدوى ، فقط أنا أطالب المسؤولين إذا كنتم لا تريدوننا فرجاء سممونا أو اقذفونا بالكيماوي والله نحن قابلون ...إلى أي أنتم ذاهبون بالبلد ....التغيير يأتي من الله ثم من سيدنا نصره الله ، نتمنى أن تصله شكاوى الشعب ...المغرب سائر في الهاوية إن يتم تدارك الوضع ...فحذاري وكل مسؤول مستقبلا أما الاجيال القادمة ....الرجاء النشر
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10 - مستمرون في المقاطعة السبت 02 يونيو 2018 - 12:42
إلا تستعمل الجهاز في المغرب دليل غادي اخسر، اولا حتا هو اتعود على الكذب
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