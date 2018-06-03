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الرئيسية | خارج الحدود | مصر ترفع أسعار مياه الشرب بحوالي 50 في المائة

مصر ترفع أسعار مياه الشرب بحوالي 50 في المائة

مصر ترفع أسعار مياه الشرب بحوالي 50 في المائة
هسبريس - رويترز
الأحد 03 يونيو 2018 - 00:09

نشرت الجريدة الرسمية في مصر، السبت، قرارا وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي يتضمن إجراءات لزيادة أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بما يصل إلى 46.5 بالمئة، وهي ثاني زيادة في أقل من عام.

ونفذت مصر إصلاحات اقتصادية واسعة ضمن برنامج قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات وقع عام 2016. وحررت سعر صرف عملتها وخفضت الدعم من أجل جذب استثمارات أجنبية بعد تراجعها في أعقاب انتفاضة عام 2011.

وشمل قرار زيادة نسبتها 12 بالمئة في رسوم الصرف الصحي.

وكانت مصر رفعت أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بما يصل إلى 50 بالمئة في غشت.

وأثارت زيادة أسعار تذاكر قطارات مترو أنفاق القاهرة الشهر الماضي مظاهر نادرة للغضب الشعبي، في الوقت الذي ما زال فيه هناك المزيد من خفض الدعم في الطريق، بما في ذلك دعم الوقود والكهرباء.

ويقول مسؤولون حكوميون إن خفض الإنفاق سيساعد على إنعاش الاقتصاد، حيث يشكل الدعم نحو 25 بالمئة من إنفاق الدولة. لكن السياسات التي تشمل خفض الدعم وزيادة الضرائب قادت الأسعار إلى الارتفاع مما تسبب في تراجع شعبية السيسي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - عدول الأحد 03 يونيو 2018 - 00:25
الله يحسن عون المصريين.. كل مرة نسمع على زيادة جديدة.. المترو..البنزين.. الماء..انخفاض الجنيه بشدة.. ارتفاع أسعار المواد المستوردة.. وفوق هذا الحكومة تطالبهم بالتبرع..أطاحوا بمبارك من أجل غد أفضل وهذا من حقهم لكنهم صدموا بمن هو أسوأ
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2 - مسلم الأحد 03 يونيو 2018 - 00:32
هذا بسبب سد النهضة التي بنته أثيوبيا على أرضيها وسيقلل من منسوب مياه النيل في كل من السودان ومصر هذين البلدين مقبلين على كارثة مائية بسبب الهذا السد الضخم الذي سيفرغ مياه النيل في بحيرة ضخمة لمدة سبع سنوات اللهم سلم.
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2
3 - يوم الحساب الأحد 03 يونيو 2018 - 00:44
الشعب المصري اصلا يعاني من الغلاء ويرفع الدعم والزيادة في الفواتير سيزداد الفقراء فقرا تحت الصفر وسوف تختفي الطبقة المتوسطة اما الأغنياء فسبزدادون غنى حكومة فاشلة ورئيس خائن سيدفع بمصر إلى الهاوية والانهيار لكم الله يا شعب مصر.
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4 - لمفضل الأحد 03 يونيو 2018 - 00:47
عادي في دولة تعداد سكانها يتعدي ثمانين مليون ومع ذلك يحكمها شخص كالسيسي العسكري الذي سمى الاسلحة الباليستية بالاسلحة البلاستيكية في مؤتمر دولي مع انهاش تام للحاضرين.
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