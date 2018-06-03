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الرئيسية | خارج الحدود | شركات طيران بالعالم تحذر بشأن التوترات التجارية

شركات طيران بالعالم تحذر بشأن التوترات التجارية

شركات طيران بالعالم تحذر بشأن التوترات التجارية
هسبريس - رويترز
الأحد 03 يونيو 2018 - 12:45

أصدرت شركات الطيران العالمية تحذيرا اليوم الأحد من تصاعد التوترات التجارية العالمية قائلة إنها قد تضر بقطاع الطيران والاقتصاد العالمي.

وقال ألكسندر دي جونياك رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) الذي يمثل معظم شركات الطيران الكبرى في العالم إن القطاع يعتمد على حرية الحركة للسلع والأفراد.

وأضاف دي جونياك لرويترز على هامش الاجتماع السنوي للاتحاد "أي إجراءات تقلص التجارة ومن المرجح بالتالي أن تحد من حركة السفر هي نبأ سيء، ليس للاقتصاد العالمي فحسب، بل هي نبأ سيء للغاية لهذه الصناعة".

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