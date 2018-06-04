"كانون اليابانية" تودع عصر كاميرات تصوير الأفلام

هسبريس - متابعة

اشتهرت شركة كانون اليابانية للإلكترونيات بإنتاج كاميرات تصوير الأفلام. وقد أعلنت بيع أخر كاميرا لتصوير الأفلام من إنتاجها من طراز "إي.أو.إس-1في".

كانت التقارير قد ذكرت في 2006 أن "كانون" قررت وقف إنتاج كل كاميرات تصوير الأفلام، لكن الشركة لم تؤكد هذه التقارير رسميا في حين بدأت توقف إنتاجها بهدوء.

كانت "كانون" قد طرحت الكاميرا "إي.أو.إس-1في" لتصوير الأفلام مقاس 35 مليمتر عام 2000. ومنذ ظهور تقارير عن اعتزام الشركة اليابانية وقف إنتاج الكاميرا "إي.أو.إس-في1" عام 2010، فقد كان لدى الشركة كمية من هذا الطراز في مخزونها حيث كانت تقوم ببيعها، حتى أعلنت وقف بيعها الآن.

في الوقت نفسه ذكرت الشركة أنها ستواصل تقديم خدمات الإصلاح والصيانة للكاميرات "إي.أو.إس-1في" حتى 31 أكتوبر 2025. لكنها أضافت أنها قد ترفض إصلاح هذه الكاميرات بعد 31 أكتوبر 2020 بسبب عدم توافر قطع الغيار اللازمة.

وذكر موقع "سي نت دوت كوم" أن من يمتلك كاميرا من هذا الطراز حاليا يستطيع إصلاحها في حال تعرضها للعطل، لكن لا يوصى بشراء واحدة الآن.