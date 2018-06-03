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الرئيسية | خارج الحدود | جامعة العرب: إسرائيل تعمدت قتل مسعفة فلسطينية

جامعة العرب: إسرائيل تعمدت قتل مسعفة فلسطينية

جامعة العرب: إسرائيل تعمدت قتل مسعفة فلسطينية
هسبريس - متابعة
الأحد 03 يونيو 2018 - 11:44

قالت الجامعة العربية، اليوم الأحد، إن "ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسعفة الفلسطينية الشهيدة رزان النجار (21 عامًا) أثناء تأديتها لواجبها الإنساني في قطاع غزة جريمة قتل متعمد".

ودعت الجامعة في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، اليوم الأحد، "منظمتي الصحة العالمية، وأطباء بلا حدود، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأطر الصحية إلى عدم المرور على هذه الجريمة، وملاحقة المتورطين فيها، وإجبار إسرائيل على احترام المعاهدات الدولية الخاصة بعمل الأطباء والمسعفين".

وحمّلت الجامعة "سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن تصفيتها".

وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن "التحقيق بجرائم الاحتلال الاسرائيلي وملاحقة المسؤولين عنها ومحاسبتهم، وتحمّل مسئولياتهم في التصدي لجرائمها من خلال توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

وظهر أمس السبت، شيّع آلاف الفلسطينيين، جثمان الشهيدة المُسعفة رزان النجار (21عامًا)، في بلدة خزاعة الحدودية، جنوبي قطاع غزة.

وأمس الأول الجمعة قال أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة في بيان "إن الطبيبة الفلسطينية المتطوعة رزان أشرف النجار، استشهدت بعد تعرضها لرصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي القطاع".

وباستشهاد "النجار" يرتفع عدد الضحايا جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على مسيرات "العودة" السلمية منذ انطلاقها قبل شهرين، إلى 120 شهيداً، إضافة لإصابة أكثر من 13 ألف.

ومنذ نهاية مارس الماضي، يشارك فلسطينيون في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948، وهو العام الذي قامت فيه إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - مقاطعون للمنتجات اليهودية. الأحد 03 يونيو 2018 - 11:55
يجب مقاطعة منتجات الشركات اللتي تمول الارهاب الصهيوني.
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13
2 - خالد السوسي الأحد 03 يونيو 2018 - 11:56
ذنب الدكتورة يبقى على حكام العرب اللذين اصبحو يتفرجون كانه فيلم.
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11
3 - chouaib mouhaabat الأحد 03 يونيو 2018 - 11:59
أسكنها الله فسيح جناته مع الأنبياء والصدقين والشهداء وحسن رفيقا وإن لله وإنا إليه راجعون لله ما أعطى ولله ما أخذ.. اللهم حرر القدس وفلسطين وأنتقم لنا من اليهود أشد أنتقام ياااااااااااااارب
والله لابد من العرب أن يتحدوا لتحرير المسجد الأقصى فلابد لنا من حرب كغزوة بدر وسوف يكون النصر من حليف المسلمين.........
.........اللهم بين الحق حقا وارزقنا أتباعه وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا أجتنابه......
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20
4 - mansi الأحد 03 يونيو 2018 - 12:42
نعم المسعفة قتلت عن تعمد رحمها الله! ماذا أنتم فاعلون يا حكامنا؟ هل سوف تأمرون ترساناتكم العسكرية بالتحرك للأخذ بثأرها؟ هل سوف تقطعون مساعدتكم الإقتصادية، المالية و الإجتماعية و.....و.... على إسرائيل؟ ماذا عسانا فاعلون يا حكامنا؟
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2
5 - من إسبانيا الأحد 03 يونيو 2018 - 12:58
الحكام سيعرضون علينا المسلسلات والسكيتشات في وقت الإفطار . المرجو النشر هسبريس وشكرا
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0
6 - citoyen maghribi الأحد 03 يونيو 2018 - 13:01
Israël profite de la division des arabes, de la mauvaise réputation de l'islam à cause de Daâch, du soutien inconditionnel de l’Amérique de Trump à ce pays,qui au dessus des lois internationales, pour commettre ses crimes contre un peuple opprimé. La seule solution c'est la dénonciation par tous les peuples arabes et musulman de ces crimes
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