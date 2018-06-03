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كُتّاب وآراء
البحرية التونسية تنتشل 35 جثة لمهاجرين سريين
أفادت وزارة الداخلية التونسية أن الوحدات البحرية للحرس الوطني (الدرك) والبحرية التونسية أنقذت ليلة السبت إلى الأحد 67 شخصا من بينهم تونسيون وأجانب، وانتشلت 35 جثة في حصيلة أولية لغرق مركب صيد كان يحمل مهاجرين سريين في عرض سواحل قرقنة الجنوبية.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم الأحد، أنه تم بناء على طلب استغاثة الإبلاغ عن وجود مركب على متنه مجموعة من المهاجرين السريين على وشك الغرق على بعد حوالي 5 أميال بحرية عن جزيرة قرقنة و 16 ميلا بحريا عن سواحل مدينة صفاقس (270 كلم جنوب العاصمة).
وتتواصل، وفق ذات البلاغ، عمليات البحث من قبل وحدات الحرس الوطني التونسي والبحرية بمشاركة طائرة عسكرية وعدد من الغواصين التابعين للجيش والحماية المدنية.
وكشف مصدر إعلامي من وزارة الدفاع التونسية أن سبب غرق المركب الذي كان على متنه ما لا يقل عن 180 مهاجرا سريا، من بينهم 80 من أصول إفريقية، قبالة الساحل الغربي لجزيرة قرقنة يعود إلى تسرب للمياه إلى المركب.