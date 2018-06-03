تجديد حبس لبنانية بتهمة "الإساءة" لشعب مصر

هسبريس - متابعة

قررت محكمة مصرية، اليوم الأحد، تجديد حبس لبنانية 15 يوما قالت القاهرة إنها "أساءت للشعب المصري".

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية، "قررت محكمة مصر الجديدة (شرقي العاصمة) تجديد حبس مواطنة لبنانية (منى مذبوح) 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة على خلفية نشرها فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ينطوي على عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون".

وأمس السبت، أمرت النيابة المصرية، السبت، بحبس المواطنة اللبنانية، 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامها بتوجيه "إساءات للشعب المصري".

وقبل أيام ألقت قوات الأمن المصرية القبض على المواطنة اللبنانية، استجابة لقرار من النائب العام، عقب بلاغات قدمت له تطالب بالتحقيق مع "مذبوح" على خلفية "إساءة" وجهتها إلى رجال ونساء مصر.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من مصدر مقرب أو محام عن المواطنة اللبنانية.