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الرئيسية | خارج الحدود | تجديد حبس لبنانية بتهمة "الإساءة" لشعب مصر

تجديد حبس لبنانية بتهمة "الإساءة" لشعب مصر

تجديد حبس لبنانية بتهمة "الإساءة" لشعب مصر
هسبريس - متابعة
الأحد 03 يونيو 2018 - 17:55

قررت محكمة مصرية، اليوم الأحد، تجديد حبس لبنانية 15 يوما قالت القاهرة إنها "أساءت للشعب المصري".

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية، "قررت محكمة مصر الجديدة (شرقي العاصمة) تجديد حبس مواطنة لبنانية (منى مذبوح) 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة على خلفية نشرها فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ينطوي على عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون".

وأمس السبت، أمرت النيابة المصرية، السبت، بحبس المواطنة اللبنانية، 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامها بتوجيه "إساءات للشعب المصري".

وقبل أيام ألقت قوات الأمن المصرية القبض على المواطنة اللبنانية، استجابة لقرار من النائب العام، عقب بلاغات قدمت له تطالب بالتحقيق مع "مذبوح" على خلفية "إساءة" وجهتها إلى رجال ونساء مصر.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من مصدر مقرب أو محام عن المواطنة اللبنانية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - غلام الأحد 03 يونيو 2018 - 18:11
تهمة لا توجد في الدول المتحضرة ... الإساءة إلى شعب ... قمة التخلف ولكن في الدول العربية إذا إنتقدت الحاكم والسياسة في البلاد ستعتقل بتهمة الإساءة إلى الشعب لأن الحاكم مغرور لدرجة أنه يرى في نفسه الحاكم والشعب والارض والبحر والهواء وكل ما في الوجود.
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25
2 - Kamal boujlil الأحد 03 يونيو 2018 - 18:16
الشعب المصري المسكين المقهور لاحول له ولا قوة إلا النظر في التلفاز والسكوت أو الموة أو السجن بتهم النظام الجبار والمتسلط.
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13
3 - lazaret الأحد 03 يونيو 2018 - 18:57
مشات على عينها ضبابة في مصر التي ينزل فيها الظلم قطعا قطعا .
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