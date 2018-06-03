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نتنياهو يبدأ جولة أوروبية لصد "التهديدات الإيرانية"

نتنياهو يبدأ جولة أوروبية لصد "التهديدات الإيرانية"
هسبريس - متابعة
الأحد 03 يونيو 2018 - 21:39

يبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين جولة أوروبية يسعى من خلالها لإقناع الزعماء السياسيين في القارة العجوز بـ"التهديد" الذي تمثله إيران على الشرق الأوسط والعالم.

ويصل نتنياهو غدا إلى برلين حيث سيجتمع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ثم سيتجه إلى باريس للاجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما ستكون محطته الأخيرة لندن حيث ستستقبله نظيرته تيريزا ماي.

وعن الجولة قال نتنياهو اليوم لدى بدء اجتماع مجلس الوزراء "سوف أبحث معهم الأحداث في المنطقة ولكن قبل أي شيء محور الحديث سيكون إيران والحاجة للاستمرار في احتواء برنامجها النووي" محذرا من أن "إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية".

وسيسعى نتنياهو أيضا لـ"كبح المخططات التوسعية والعدوانية لإيران في كل الشرق الأوسط ولا سيما في سوريا" وسيسلط الضوء على "مبدأ أساسي وهو أن إسرائيل تحتفظ وستظل تحتفظ بحرية التصرف ضد الوجود العسكري الإيراني في أي منطقة بسوريا"،وهو ما تفعله حتى الآن عبر قصف منشآت إيرانية.

واضاف "تحدثت مؤخرا في هذه القضايا مع الرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين ووزير الخارجية الأمريكي (مايك) بومبيو. إنها مباحثات مهمة للغاية لأمن إسرائيل".

وكانت جريدة (الشرق الأوسط) قد ذكرت أول أمس الجمعة أن إسرائيل وروسيا توصلتا إلى اتفاق لتقليص التواجد العسكري الإيراني في جنوب سوريا، وهو النبأ الذي أكده السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا بينما نفته مصادر إسرائيلية مؤكدة أن نتنياهو سيطالب بالخروج "الكامل" لإيران من البلد المجاور.

ويقول أستاذ العلوم السياسية والخبير الأمني، بنجامين ميلر، لـ(إفي) أن الغرض من جولة نتنياهو واضح وهو "الحديث عن إيران وأن يجعل الأوروبييين ينضمون إلى الأساليب التي يتبعها (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب وأن يتم تعديل الاتفاقية الإيرانية أو إلغائها. وكذلك إقناعهم بضرورة فعل شيء إزاء برنامج الصواريخ الباليستية لطهران والسلوك الإيراني".

يذكر أن أوروبا تدافع عن الاتفاقية التي وقعتها إيران في 2015 مع مجموعة (5+1) التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، وانسحبت منها واشنطن الشهر الماضي، وتؤكد التزام طهران بها، حتى بعدما كشفت إسرائيل عن أرشيف سري الخاص بالبرنامج النووي الإيراني يظهر أن الجمهورية الإسلامية مازالت تبقي على برنامجها الذري، علما بان الاتفاقية تقضي بأن تحد طهران من أنشطة برنامجها النووى مقابل رفع العقوبات عنها.

ويشدد الاتحاد الأوروبي على الإبقاء على الاتفاقية الحالية والعمل على مقترح يضمن الروابط التجارية لشركاته مع الجمهورية الإسلامية في إطار الاتفاقية.

وأبدت فرنسا وألمانيا قلقهما إزاء تأثر اقتصادي محتمل للشركات الأوروبية بعدما أعلنت واشنطن أنها ستفرض "العقوبات الأكثر قوة في التاريخ" ضد طهران بعد انسحابها من الاتفاقية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - فيصل بركاني الأحد 03 يونيو 2018 - 21:53
صحيح يا صهاينة جعلتم من الأمة الاسلامية نائمة ومن حكام العرب اتباع وعملاء اكتر منكم تصهينا ....صحيح اننا متاخرين منكم غلى اقل 300 سنة لاكن بجرائمكم لن يشفع لكم أبدا أبدا وسيأتي يوم نمحو ريحتكم من اراضينا للأبد .....صحيح استقبلناكم واعطيانكم حقوقكم منذ زمن بعيدا حفاضا على ارواحكم لاكنها خطأ كبيرا نعاني منها الى اليوم هاذا ..
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2 - Essaid الأحد 03 يونيو 2018 - 22:27
سلام على من اتبع الهدى وبعد!
أوربا كشفت اللعبة فهي لا تريد أن تنجر لمزيد من الحروب ف الشرق الأوسط..ضاقت ذرعا بإرهاب أمريكا و إسرائيل..لذلك على العالم الإسلامي أن يتحد مع العالم المسيحي لكف إسرائيل وصنيعتها أمريكا عن إرهابهم وجرمهم لأن الإنسانية ضاقت منهم ومن مكائدهم..فعلى أوربا ألا تنجر لحروبهم القذرة..كما جروها في حروبهم الصليبية سابقا.
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3 - rachida الأحد 03 يونيو 2018 - 22:31
اقسم بالله ان هاذ اسراءيل طلعت ليا فراسي هاذ الكيان المجرم يضرب ويسبق يشكي واحنا نتفرج عليهم بالغصب لان المسلم والعربي مكبل بقانون دولي مسطر على مقاس هذا الكيان . المهم الله ياخذ فيكم الحق انتم ومن يدعمكم وهذا قريب باذن الله لان الله لا يخلف وعده .
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