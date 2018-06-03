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الرئيسية | خارج الحدود | الناتو يطلق مناورات عسكرية ضخمة في البلطيق

الناتو يطلق مناورات عسكرية ضخمة في البلطيق

الناتو يطلق مناورات عسكرية ضخمة في البلطيق
هسبريس - متابعة
الأحد 03 يونيو 2018 - 16:40

انطلقت مناورات "ضربة السيف 18" العسكرية لحلف حلف الأطلسي (الناتو) الأحد، في الجناح الشرقي للحلف الذي يضم بولندا ودول البلطيق الثلاث، استونيا ولاتفيا وليتوانيا.

وبحسب بيان صادر عن قيادة الجيش الأميركي في أوروبا، فإنّ المناورات تهدف لحماية الجناح الشرقي للناتو.

وأضاف البيان أنّ المناورات تجري بمشاركة أكثر من 18 ألف جندي من 20 دولة مختلفة.

وأوضح البيان أنّ المناورات تُعدّ تعبيراً عن التزام وتضامن الناتو، في وقت تثير فيه المناورات العسكرية الروسية قلق أعضاء الحلف.

كما أكّد بيان الجيش الأمريكي في أوروبا، أنّ المناورات التي ستستمر حتى 15 يونيو الجاري، لا تهدف إلى استفزاز روسيا.

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