إيطاليا ترفع مستوى ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

هسبريس - متابعة

أعلن وزير الداخلية الإيطالي الجديد ماتيو سالفيني رفع مستويات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين في البلاد.

ولفت إلى أن جزيرة صقلية (أقصى الجنوب) لن تكون بعد اليوم معسكراً للاجئين.

ونقل التلفزيون الحكومي عن سالفيني، وهو زعيم حركة رابطة الشمال اليمينية أيضاً، القول في أول زيارة له إلى صقلية للوقوف على الوضع في الجزيرة في ظل استمرار الهجرة غير الشرعية بحراً "هناك سبيل واحد للحد من الموت بحراً، وهو وقف الهجرة ورفع مستويات الترحيل وهذا ما سنقوم به".

وشدد على أن "صقلية لن تكون بعد اليوم معسكراً للاجئين غير الشرعيين الراغبين في التوجه إلى أوروبا".

وأضاف "لن أقف متفرجاً دون القيام بأي شيء أمام موجات الهجرة، فنحن بحاجة إلى مراكز للترحيل".

وأردف "المزيد من الترحيل يعني المزيد من الأمن".

وأكد وزير الداخلية الإيطالي "إن الحياة مقدسة ولهذا يجب أن نحول دون ركوب المهاجرين للقوارب المتهالكة عبر البحر".

واستدرك بالقول "بصفتي وزيرا سأفعل كل شيء ممكن مع حكومات هؤلاء المهاجرين، لتفادي خروج أولئك اليائسين الذين يعتقدون أن هناك ذهبا في إيطاليا، بينما في بلادنا لا يوجد عمل للإيطاليين أنفسهم".

وذكر سالفيني بأن "البكاء والتأثر على ضحايا الهجرة لا يكفيان، ولهذا سأعمل كي تجتهد جميع المنظمات الدولية في سبيل إيقاف مغادرة المهاجرين عبر البحر".