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كُتّاب وآراء
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ماليزيون يتبرعون بـ7 ملايين دولار لسداد ديون البلد
الاثنين 04 يونيو 2018 - 00:34
نجح صندوق أنشأته الحكومة الماليزية لتلقي تبرعات المواطنين من أجل سداد ديون البلاد، في جمع ما يقرب من 7 ملايين دولار خلال 5 أيام.
جاء ذلك وفق ما أعلنه وزير الاقتصاد الماليزي "ليم غوانغ إينغ"، في مؤتمر صحفي.
وقال "ليم" إن تبرعات المواطنين لـ"صندوق الأمل" الذي أُنشئ يوم 30 ماي الماضي، وصلت حتى اليوم إلى 6.8 مليون دولار.
وكان الصندوق جمع تبرعات قيمتها 1.76 مليون دولار في اليوم الأول لإطلاقه.
وتبلغ قيمة ديون ماليزيا من حقبة رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، 252 مليار دولار.
وأنشأ "صندوق الأمل" رئيس الوزراء الحالي مهاتير محمد، الذي دعا لدى فوزه في 9 ماي الجاري، لإعادة بناء البلاد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - عثمان الاثنين 04 يونيو 2018 - 00:48
النزاهة
انا لن اتبرع ولو بدرهم ببساطة لاني لا اثق و لا اضمن ان تنتهي هذه الدراهم في جيوب المحتكرين
ولا يخلصو بيها التعويضات ديال سنطرال
انا لن اتبرع ولو بدرهم ببساطة لاني لا اثق و لا اضمن ان تنتهي هذه الدراهم في جيوب المحتكرين
ولا يخلصو بيها التعويضات ديال سنطرال
2 - Amazighi الاثنين 04 يونيو 2018 - 00:51
على المغاربة فعل نفس الشيء و تدشين عهد جديد و اقامة حكومة جديدة شعبية يرثها و يراقبها الشعب
3 - شهاب علي الاثنين 04 يونيو 2018 - 00:53
حينما يشعر المواطن أن مسؤولي بلده يلاقون الليل بالنهار للحفاض على مصالحه و أمنه و كرامته فلا ضير أن يضحي بدمه و ليس 7 ملايين دولار فقط... أما حينما يشعر المواطن أنه في عين مسؤولي بلده مجرد مدوخ من أصل 37 مليون من المداويخ فأكيد لن يضحي بفرنك واحد...
4 - المتامل الاثنين 04 يونيو 2018 - 01:05
اما سياسيو المغرب فيتحينون الفرص للاستبلاء على مدخرات صناديق البلاد بايعاز من اكبرهم حيث يبرئ ذمتهم بالقول "عفى الله عما سلف" ليفرض على الوظفين الصغار اعادة ملئها والا سيقع اللوم عليهم لانه حذرهم وانذرهم وقد "اعذر من انذر".
5 - ولد حميدو الاثنين 04 يونيو 2018 - 01:10
الماليزيون أغبياء أكثر منا لأن التبرعات بالعملة المحلية فقط ادا كان تضخم مالي اما الديون فتسترجع بالدولار و خصوصا 252مليار دولار مبلغ ضخم و رغم دلك نية حسنة من الشعب الماليزي الدي يحب الخير لبلده اما عندنا فادا كان الفساد في صالحه فهو معه و ادا كان العكس يطالب بمحاربة فهل هناك مغربي سيرفض مادونية أو قطعة أرضية فحتى و ان وجدته فابوه نصراني و أمه مغربية و شوف تشوف
6 - المنيعي الاثنين 04 يونيو 2018 - 01:13
رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ... ماليزيا برجالها المخلصين قفزت في غضون 40 سنة وأصبحت لها شأن، دولة ذات مصداقية عالمية مأثرة بتطورها الصناعي.
ياريت لو المغرب استغل ال60 سنة بعد الإستقلال وطلق فرنسا المستعمرة التي لا يزال استعمارها الثقافي الاديلوجي والاقتصادي حي حتى الآن .
واش حنا العرب فينا لكراد !
ياريت لو المغرب استغل ال60 سنة بعد الإستقلال وطلق فرنسا المستعمرة التي لا يزال استعمارها الثقافي الاديلوجي والاقتصادي حي حتى الآن .
واش حنا العرب فينا لكراد !
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