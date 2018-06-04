ماليزيون يتبرعون بـ7 ملايين دولار لسداد ديون البلد

هسبريس - متابعة

نجح صندوق أنشأته الحكومة الماليزية لتلقي تبرعات المواطنين من أجل سداد ديون البلاد، في جمع ما يقرب من 7 ملايين دولار خلال 5 أيام.

جاء ذلك وفق ما أعلنه وزير الاقتصاد الماليزي "ليم غوانغ إينغ"، في مؤتمر صحفي.

وقال "ليم" إن تبرعات المواطنين لـ"صندوق الأمل" الذي أُنشئ يوم 30 ماي الماضي، وصلت حتى اليوم إلى 6.8 مليون دولار.

وكان الصندوق جمع تبرعات قيمتها 1.76 مليون دولار في اليوم الأول لإطلاقه.

وتبلغ قيمة ديون ماليزيا من حقبة رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، 252 مليار دولار.

وأنشأ "صندوق الأمل" رئيس الوزراء الحالي مهاتير محمد، الذي دعا لدى فوزه في 9 ماي الجاري، لإعادة بناء البلاد.