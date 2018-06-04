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كُتّاب وآراء
ترامب ينظم إفطارا رمضانيا داخل البيت الأبيض
ينظم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إفطارا رمضانيا في البيت الأبيض، الأربعاء المقبل، وفق وسائل إعلام محلية.
ونقلت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، الأحد، عن مسؤول بالبيت الأبيض إنّ "الإفطار الرمضاني سيتم تنظيمه في البيت الأبيض الأربعاء".
ورفض المسؤول الأمريكي الكشف عن قائمة المدعوين للإفطار.
وكان الرئيس ترامب قد هنّأ في منتصف شهر ماي المنصرم، المسلمين حول العالم بدخول شهر رمضان.
وقال في بيان نشره موقع البيت الأبيض: "رمضان يذكرنا بالثراء الذي يضيفه المسلمون إلى النسيج الديني للحياة الأمريكية".
والعام الماضي، ألغت إدارة ترامب الإفطار الرمضاني السنوي الذي يقيمه البيت الأبيض للجالية والشخصيات المسلمة في الولايات المتحدة، رغم تنظيمه بشكل منتظم لنحو 20 عاما.
وفي يونيو 2017، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن وزير الخارجية الأمريكي حينئذ، ريكس تيلرسون، إنّ "الإدارة الأمريكية سوف تنهي هذا التقليد العريق، ولن تنظم حفل الإفطار السنوي في شهر رمضان".
وخلال حملته الانتخابية عام 2016، توترت العلاقات بين ترامب والمسلمين، بسبب دعوته إلى فرض حظر "كامل وشامل" على دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.
وبعد توليه منصبه الرئاسي في يناير 2017، أصدر "ترامب" قرارا بمنع مواطني 6 دول ذات أغلبية مسلمة من دخول بلاده.