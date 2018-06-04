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الرئيسية | خارج الحدود | جرحى في انحراف طائرة عسكرية شرق الجزائر

جرحى في انحراف طائرة عسكرية شرق الجزائر

جرحى في انحراف طائرة عسكرية شرق الجزائر
هسبريس - متابعة
الاثنين 04 يونيو 2018 - 02:05

أفادت مصادر جزائرية رسمية، أن مطار محمد خيضر ببسكرة (400 كلم شرق الجزائر العاصمة)، شهد يوم الأحد، انحراف طائرة عسكرية، عند هبوطها مما أدى الى اصابة عدة أشخاص في حصيلة أولية.

وأكد بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية، الأحد، انحراف طائرة عسكرية من نوع "هيركول سي 130" خالية من الركاب عن مسارها بمَدْرج القاعدة الجوية ببسكرة مما تسبب في إصابة طاقم الطائرة بجروح طفيفة، بالإضافة إلى تسجيل أضرار مادية للطائرة".

وحسب البيان، أمرت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بفتح تحقيق قصد الكشف عن الملابسات المحيطة بهذا الحادث"، وفق البيان.

وتُلقب طائرة "هيركول سي 130" بـ "الفيل الطائر"، وهي من إنتاج شركة لوكهيد مارتن الامريكية، ومهام هذا النوع من الطائرات التي تمتلك الجزائر عددا منها، نقل المعدات والجنود والمظليين.

وفي 11 أبريل الماضي، تحطمت طائرة عسكرية جزائرية من نوع "إليوشين" بمطار بوفاريك العسكري بمحافظة البليدة (60 كيلومتر جنوبي العاصمة)، عقب لحظات قليلة من إقلاعها، ما أسفر عن وفاة 257 من راكبيها.

وصنف الحادث على أنه الأسوأ في تاريخ الطيران الجزائري.

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