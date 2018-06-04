تحويل سجن "بريزون بريك" إلى فضاء متحفي

هسبريس ـ مُتابعة

تعتزم ولاية إلينوي الأمريكية تحويل أحد سجونها التاريخية إلى متحف للسياح الذين يتطلعون إلى بديل لسجن "الكاتزار" في الغرب الأوسط الأمريكي .

وتأسس "مركز إصلاحية جوليت" عام 1858، ومعروف بظهوره في مسلسل "بريزون بريك"، أي الهروب من السجن ، فضلا عن استخدامه كموقع لتصوير العديد من الأفلام.

ووفقا لمسؤولي السياحة في إلينوي، فإنه من المقرر أن يعيد السجن التاريخي فتح أبوابه ولكن كمتحف في غشت.

وتقع بلدة جوليت على مسافة 80 كيلومترا خارج شيكاغو، حيث ربما يرغب السائحون في مواصلة ولعهم بتاريخ الجريمة بزيارة "موب ميوزيم" (متحف الغوغاء) أو أخذ جولة سيرا على الأقدام في عالم العصابات الاجرامية والأشباح.