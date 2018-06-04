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الرئيسية | خارج الحدود | إيران تناشد المجتمع الدولي إنقاذ الاتفاق النووي

إيران تناشد المجتمع الدولي إنقاذ الاتفاق النووي

إيران تناشد المجتمع الدولي إنقاذ الاتفاق النووي
هسبريس ـ مُتابعة (كاريكاتير: خالد كدار)
الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:40

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن "كافة أعضاء المجتمع الدولي عليهم أن يتصدوا لتصرفات الولايات المتحدة المرعبة، لإنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015".

وفي رسالة بعث بها إلى نظرائه في البلدان الأخرى، ونشرتها الصحافة الإيرانية اليوم الاثنين، دعا ظريف إلى إدانة دولية للأعمال الأحادية وغير القانونية للولايات المتحدة؛ مثل خروجها من الاتفاق النووي.

وجاء في الرسالة: "الانسحاب غير القانوني لحكومة الولايات المتحدة من خطة العمل المشتركة، ولا سيما استخدام أساليب الترهيب من قبل الحكومة الأمريكية، أساء إلى سيادة القانون وأثار الشكوك حول مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وكفاءة المنظمات الدولية".

وأكد ظريف مجددا أن نطاق اللوائح والإطار الزمني للاتفاقية جاء نتيجة لمحادثات متعددة الأطراف و"دقيقة ومتوازنة". لذلك قال: "من المستحيل إجراء أي تغييرات أو مفاوضات جديدة في هذا الصدد" كما تطالب واشنطن.

وأكد ظريف أنه "على الرغم من أعمال التخريب التي ارتكبتها الولايات المتحدة، فإن الجمهورية الإسلامية قد أوفت بشكل كامل بالتزاماتها بموجب الاتفاق، كما صادقت عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف: "إذا ما استمر الاتفاق النووي فإن الأطراف الأخرى والشركاء التجاريين الآخرين يجب أن يضمنوا لإيران تعويضا عن الانسحاب الأمريكي".

جدير بالذكر أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، حذر من أنه إذا لم يتم ضمان الفوائد التي حصلت عليها إيران من الاتفاقية، فإن بلاده ستستأنف برنامجها النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم.

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