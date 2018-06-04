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الرئيسية | خارج الحدود | الألمان يهابون الأزمة المالية أكثر من جرائم سطو

الألمان يهابون الأزمة المالية أكثر من جرائم سطو

الألمان يهابون الأزمة المالية أكثر من جرائم سطو
هسبريس - متابعة
الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:50

كشف استطلاع للرأي أن غالبية الألمان يرون أن حدوث أزمة مالية جديدة محتملة يمثل التهديد الأكبر لرفاهيتهم.

وأظهر الاستطلاع أن 61% من الألمان يعتقدون ذلك، ليسبق الخوف من حدوث أزمة مالية المخاوف التقليدية للألمان، مثل الخوف من التضخم (57%) أو التعرض لجرائم سطو (55%).

وأعرب 28% من الذين شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأن ثرواتهم مهددة بالزوال حاليا.

وأشار الاستطلاع إلى وجود انقسام في نظرة الألمان بالنسبة للثروة، حيث يرى 63% من الألمان أن الثروة تعني الحرية، بينما يرى أكثر من 50% من الذين شملهم الاستطلاع أن الثروة تؤجج الرغبة في الاقتناء، حيث "كلما زادت ممتلكات الإنسان، أراد امتلاك المزيد".

وأعرب 21% من الألمان عن اعتقادهم بأن الثروة تفسد الشخصية، كما ذكر 7% من الذين شملهم الاستطلاع أن انعدام الملكية إلى حد كبير شرط لاكتساب شخصية مستقيمة... "من يتمتع بشخصية ثرية لديه ممتلكات ضئيلة".

واتفق 15% من الألمان على الاعتقاد الماركسي التقليدي بأن الملكية الرأسمالية منبع استغلال العاملين واغترابهم.

وأشار الاستطلاع إلى أن نزعة الألمان للتملك مرتفعة نسبيا بوجه عام، إلا أن هناك فارق بين أصحاب الممتلكات وغيرهم ممن لا يمتلكون ثروات في نظرتهم إلى دور الثروة في تحقيق الشعور بالأمان، حيث ذكر 73% من أصحاب العقارات أن المنازل التي يمتلكونها أحد مصادر شعورهم بالأمان، بينما بلغت نسبة من يعتقدون ذلك من إجمالي الذين شملهم الاستطلاع 55%.

أجرى الاستطلاع معهد "ألنسباخ" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مؤسسة "الشركات العائلية". بينما شمل، خلال إجرائه شهر أبريل الماضي، 1407 ألمان فوق 16 عاما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - mohammed الاثنين 04 يونيو 2018 - 17:56
ألمانيا جعلت من أوروبا مستعمرة لها تستغل بلدان أوربا و الدليل خروج برطانيا من اﻹتحاد اﻷوروبي و في الطريق إن شاء الله إطاليا و النمسا و
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