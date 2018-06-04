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الرئيسية | خارج الحدود | الاحتجاجات الشعبية تطيح برئيس وزراء الأردن

الاحتجاجات الشعبية تطيح برئيس وزراء الأردن

الاحتجاجات الشعبية تطيح برئيس وزراء الأردن
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 04 يونيو 2018 - 11:37

قال مصدر رسمي إن رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي قدم استقالته، اليوم الاثنين، بعد اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية التي تعصف بالبلاد.

وأضاف المصدر ان "رحيل هاني" جاء خلال اجتماع مع الملك عبد الله؛ في خطوة تهدف لتهدئة الغضب من سياسات اقتصادية فجرت أكبر احتجاجات منذ سنوات.

العاهل الأردني كلف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة. والرزاز خبير اقتصادي سابق في البنك الدولي؛ كما كان وزيرا للتعليم في الحكومة المنتهية ولايتها.

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