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سوريا تطالب بعودة اللاجئين في لبنان لإعادة الإعمار

سوريا تطالب بعودة اللاجئين في لبنان لإعادة الإعمار
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 04 يونيو 2018 - 13:54

أبلغت سوريا لبنان، اليوم الاثنين، أنها تريد عودة اللاجئين للمساعدة في عملية إعادة إعمار البلاد، وذلك بعد أن عبرت بيروت عن قلقها من أن قانونا جديدا لإعادة بناء المناطق المدمرة قد يثنيهم عن العودة إلى ديارهم.

وكان لبنان، الذي يستضيف مليون لاجيء سوري مسجل لدى الامم المتحدة، قد كتب لحكومة دمشق، الشهر الماضي، بشأن "القانون رقم 10" الذي تخشى منظمات تعنى بمساعدة اللاجئين وحقوقهم أن يؤدي إلى فقدان اللاجئين لممتلكاتهم في البلاد.

ودخل القانون حيز التنفيذ الشهر الماضي فيما كان الجيش على وشك سحق آخر جيوب المعارضة المسلحة، قرب دمشق، بما عزز قبضة الرئيس السوري بشار الأسد على كل غرب سوريا تقريبا، بينما لم يطبق القانون بعد.

ومن بين المخاوف الكبيرة بشأن القانون أنه أعطى الناس 30 يوما فقط للمطالبة بإثبات ملكية العقارات في المناطق المختارة لإعادة البناء، والمطالبة بتعويضات. لكن جماعات إغاثة تقول إن الفوضى التي تسببت فيها الحرب تعني أن قلة فقط سيتمكنون من ذلك في الفترة الزمنية المتاحة.

وقال وزير الخارجية وليد المعلم، نهاية الأسبوع الماضي، إن هذه الفترة الزمنية امتدت إلى عام. وكان جبران باسيل، وزير الخارجية في الحكومة اللبنانية المنتهية ولايتها، قد عبر في رسالة إلى الحكومة السورية عن قلقه من محدودية الفترة الزمنية المتاحة للاجئين لإثبات ملكيتهم لمنازلهم.

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