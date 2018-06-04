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الرئيسية | خارج الحدود | الجزائر ترفض رد السفير الأوروبي حول فيديو بوتفليقة

الجزائر ترفض رد السفير الأوروبي حول فيديو بوتفليقة

الجزائر ترفض رد السفير الأوروبي حول فيديو بوتفليقة
هسبريس - متابعة
الاثنين 04 يونيو 2018 - 18:50

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الإثنين، رفضها لرد سفير الاتحاد الأوروبي لدى البلاد، جون أورورك، حول مقطع فيديو صور بمقر الاتحاد في بروكسل انتقدت فيه مراسلة صحفية الوضع السياسي بالجزائر، ووصف بأنه "مسيء" للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

والخميس الماضي، نشرت ليلى حداد، مراسلة التلفزيون الجزائري الحكومي سابقا، من العاصمة البلجيكية بروكسل، مقطع فيديو على صفحتها بموقع "فيسبوك" من داخل قاعة مخصصة للصحفيين بمقر الاتحاد الأوروبي، انتقدت خلاله الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة والوضع السياسي للبلاد.

وعلى إثر ذلك، استدعت الخارجية الجزائرية، أمس الأحد، السفير الأوروبي لديها وأبلغته رغبتها في "رؤية إعلان الاتحاد الأوروبي وبشكل علني تبرأه من هذه المناورة وأن يتم اتخاد إجراءات ملموسة تجاه هذه الصحفية"، وفق ما جاء في بيان لها.

وفور خروجه من مقر الخارجية، كتب أورورك عبر حسابه بـ"تويتر": "أكدنا للسلطات الجزائرية أن الصحفيين المعتمدين لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي لا يتحدثون باسمها ولكن باسمهم الشخصي وذلك وفق مبدأ حرية التعبير وحرية الصحافة".

وردا على تغريدة السفير الأوروبي، قال الناطق باسم الخارجية الجزائرية بن علي الشريف، في بيان له اليوم، إنه "بالنسبة لنا إن تغريدة السيد أورورك لا تلزم إلا شخصه".

وأضاف الشريف "ردا على إجراء رسمي (لم يذكره) ننتظر جوابا رسميا طبقا للأعراف والممارسات الدبلوماسية المكرسة".

واعتبر أن تغريدة السفير الأوروبي "بعيدة تماما عما ينتظره الطرف الجزائري".

وذكر أن "التغريدة ليست جوابا على موضوع استدعائه المتمثل في طلب توضيحات بشأن استغلال السيدة لوفافر (الاسم البلجيكي لليلى حداد) لشعار الاتحاد الأوروبي والوسائل الموضوعة تحت تصرف وسائل الإعلام (بمقر الاتحاد الأوروبي) للتهجم على الجزائر ورموزها ومؤسساتها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - كمال الاثنين 04 يونيو 2018 - 19:07
هاد القيامة كاملة و الفيديو مسيئ للرئيس . لما كان مسيئ للرسول الحكومات العربية لم تحرك ساكنا.
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18
2 - محلل متواضع الاثنين 04 يونيو 2018 - 19:12
يقول المثل المغربي اللي القى ضحكة وما اضحكش عليها يحاسبو الله. الجزاءر هم من وضعوا أنفسهم في هذا الموقف المحرج بأن نصبوا رئيس مقعد ينتقل بكرسي وفاقد للذاكرة. ايوجد هذا في دولة من العالم.
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10
3 - ايت السجعي الاثنين 04 يونيو 2018 - 19:21
الإخوة الجزائريون يتقنون فن التفسيرات الملتوية و يستنبطون من النص المعاني التي لا تخطر لك على بال و هو نفس الأسلوب المتبع مع الجار الغربي حيث اتذكر عندما جرح عسكري جزائري مواطنا مغربيا على الحدود وبعد احتجاج السلطات المغربية جاء الرد الجزائري على أن الجندي الجزائري لم يزد على إطلاق النار في الهواء في إجراء تحذيري جاري به العمل ويبقى السؤال مطروحا كيف أصاب الجندي الجزائري المواطن المغربي ما دام أطلق النار في السماء في الوقت الذي كان فيه الضحية على الأرض؟
لا أعتقد أن الاوروبيين سيكون لهم صبر و برودة أعصاب المملكة الشريفة.
أتمنى أن يقلب الإتحاد الأوروبي الطاولة على نظام ساكني قصر المرادية
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7
4 - جريء الاثنين 04 يونيو 2018 - 19:22
مهزلة، و الله مهزلة، مهزلة، و الله مهزلة، مهزلة، و الله مهزلة، حشومة معوق يحكم البلاد.
البلدان العربية تحكمها المافيا.
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