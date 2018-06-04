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كُتّاب وآراء
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مجموعة "بيجو ستروين" تعلق أنشطتها في إيران
الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:54
قالت مجموعة بيجو ستروين، اليوم الاثنين، إنها بدأت تعليق أنشطة مشروعاتها المشتركة في إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع طهران.
وقالت الشركة في بيان إنها "بدأت تعليق أنشطة مشروعاتها المشتركة لكي تصبح ملتزمة بالقانون الأمريكي بحلول السادس من غشت".
أضافت "بدعم من الحكومة الفرنسية، تعمل مجموعة بيجو ستروين مع السلطات الأمريكية من أجل بحث تقديم إعفاء".
وأشارت الشركة إلى أن تعليق الأنشطة لا يغير التوجيه المالي الحالي للمجموعة، مضيفة أن أنشطتها في إيران تمثل أقل من واحد بالمئة من إيراداتها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - bouaazza الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:17
La vraie raison c'est l'installation d'usines allemandes de Mercedes et WV les Français ne peuvent pas concurrencer les allemands !!! La preuve les Français ont retiré leurs usines de Peugeot et Renault des USA l'industrie française n'arrive pas à concurrencer les allemands , coréens , japonais , Américains........Renault et Peugeot se vendent seulement dans les anciennes colonies françaises sans ses anciennes colonies la France serait pire que la Roumanie
2 - ولد حميدو الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:26
و نسمع من بعض الابواق بأن إيران دولة صناعية و غير دلك ادا كانت تعتمد على نفسها فلمادا تخاف من العقوبات الاقتصادية
3 - شمالي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:28
الاوربيين والامريكين سياسة واحدة.راه مزال تجي النوبة ديال العراب قريبا.ليس لديهم عهدا.ولكن المثل يقول (الضربة التي لا تقسم الضهر تقويه)التعاطف مع الايرانيين حق الانهم مسلمون مهما كان مذهبهم. والفرس لهم تاريخ عريق.ويعتمدون على علماءهم و صناعاتهم الثقيلة والمحلية فهم جد متعودين على الحصار .اما نحن فموصيبتنا أكبر اذا ادار الغرب وجهه علينا ماذا نحن فاعلون.
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