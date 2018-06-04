24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2605:1312:3116:1119:4021:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. البردة المصباحية في مدح خير البرية (5.00)

  2. كتاب مثير .. عندما شكك عميد الأدب العربي في الشعر الجاهلي (5.00)

  3. التحقيق في أطنان دقيق "مشتبه به" بقلعة السراغنة (5.00)

  4. مصادر إعلامية: العاهل الأردني يقرر إقالة الحكومة (5.00)

  5. مصرع شاب وإصابة آخر في حادثة سير بشفشاون (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | خامنئي: إيران سترد بقوة على "هجوم الأعداء"

خامنئي: إيران سترد بقوة على "هجوم الأعداء"

خامنئي: إيران سترد بقوة على "هجوم الأعداء"
هسبريس - رويترز
الاثنين 04 يونيو 2018 - 18:03

قال الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي اليوم الاثنين إن إيران لا تنوي الحد من نفوذها في الشرق الأوسط وحث الشبان العرب على التصدي للضغط الأمريكي.

وأضاف خامنئي في كلمة بُثت على الهواء مباشرة في التلفزيون "أيها الشبان العرب عليكم التحرك وأخذ زمام المبادرة لتقرير مستقبلكم... بعض الدول في المنطقة تتصرف كأعداء لشعوبها... سنواصل دعم الدول المقهورة وقوى المقاومة في المنطقة".

وحذر من أن بلاده سترد بقوة إذا تعرضت لهجوم من أعداء إيران قائلا إن البرنامج الصاروخي لطهران مهم للأغراض الدفاعية رغم مطالب الغرب بإخضاعه لقيود.

وقال خامنئي "سترد طهران الصاع عشرة أضعاف إذا هاجمها الأعداء.. الأعداء لا يريدون إيران مستقلة في المنطقة.. سنواصل دعمنا للدول المقهورة.. أعداؤنا يشنون حربا اقتصادية ونفسية ضدنا والعقوبات الأمريكية الجديدة جزء منها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مجرد راي الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:47
لماذا هذه الدولة مصرة على سياسة المحور وخلق ملشيات واحزاب مسلحة بدل اختيار النهج الديموقراطي والذي سيجعل منها دولة محترمة وقوية اقتصاديا ووعسكريا وصناعيا ايران بسياستها هاذه تسير نحو نهايتها ولكنها ستكون نهاية مؤلمة للخليج برمته التيار الشيعي يريد ان يهدم المنطقة ويخلق ازمة عالمية ولايعلم ما القصد من هذا الانتحار.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.