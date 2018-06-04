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كُتّاب وآراء
خامنئي: إيران سترد بقوة على "هجوم الأعداء"
قال الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي اليوم الاثنين إن إيران لا تنوي الحد من نفوذها في الشرق الأوسط وحث الشبان العرب على التصدي للضغط الأمريكي.
وأضاف خامنئي في كلمة بُثت على الهواء مباشرة في التلفزيون "أيها الشبان العرب عليكم التحرك وأخذ زمام المبادرة لتقرير مستقبلكم... بعض الدول في المنطقة تتصرف كأعداء لشعوبها... سنواصل دعم الدول المقهورة وقوى المقاومة في المنطقة".
وحذر من أن بلاده سترد بقوة إذا تعرضت لهجوم من أعداء إيران قائلا إن البرنامج الصاروخي لطهران مهم للأغراض الدفاعية رغم مطالب الغرب بإخضاعه لقيود.
وقال خامنئي "سترد طهران الصاع عشرة أضعاف إذا هاجمها الأعداء.. الأعداء لا يريدون إيران مستقلة في المنطقة.. سنواصل دعمنا للدول المقهورة.. أعداؤنا يشنون حربا اقتصادية ونفسية ضدنا والعقوبات الأمريكية الجديدة جزء منها".