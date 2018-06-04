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الرئيسية | خارج الحدود | تسليم أول رخصة قيادة نسائية في السعودية

تسليم أول رخصة قيادة نسائية في السعودية

تسليم أول رخصة قيادة نسائية في السعودية
محمد فهد*
الاثنين 04 يونيو 2018 - 19:45

بثت وسائل إعلام سعودية من بينها جريدة "عكاظ"، اليوم الإثنين، فيديو لسيدة تستلم رخصة قيادة سيارة، وأشاروا إلى أنها "أول رخصة قيادة نسائية" في المملكة.

بدورها ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الإدارة العامة للمرور بدأت اليوم استبدال الرخص الدولية المعتمدة في المملكة برخص سعودية استعدادًا لموعد السماح بالقيادة للمرأة في 24 يونيو الجاري، وذلك في عدة مواقع بمدن المملكة.

وبينت أنه بعد التأكد من صحة الرخصة التي تم تقديمها عبر "بوابة رخصة القيادة السعودية الإلكترونية" وتقييم مدى قدرة من يرغبن باستبدالها على القيادة من خلال إجراء اختبار عملي، تسلمت أول مجموعة من النساء رخص القيادة السعودية، وأعربن عن فرحهن وسرورهن بالحصول على الرخصة. وفي 26 شتنبر الماضي، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءا من يونيو الجاري، و"وفق الضوابط الشرعية"، للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

وبهذا القرار، خرجت السعودية من وضعية تعتبرها الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر قيادة المرأة للسيارة.

*وكالة أنباء الأناضول

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - محمود الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:46
للمعلومة فقط ثرية الشاري اول ربانة طائرة مدنية في العالم الاسلامي و أصغرهم في العالم سنة 1951.رحمها الله في هذ لعراشر و أسكنها فسيح جناته .
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