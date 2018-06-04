24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:26
|05:13
|12:31
|16:11
|19:39
|21:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نصف أطفال أفغانستان لا يذهبون إلى المدارس
- الحوثيون يشترطون دفع الرواتب قبل المفاوضات
- "كانون اليابانية" تودع عصر كاميرات تصوير الأفلام
- دراسة تسجل تراجع شعبية فيسبوك بين المراهقين
- البردة المصباحية في مدح خير البرية
كتاب مثير .. عندما شكك عميد الأدب العربي في الشعر الجاهلي (5.00)
- "سنطرال" تتوقع خسائر قيمتها 15 مليارا بسبب "حملة المقاطعة" - (268)
- نائب يطالب بحل البرلمان واستقالة الحكومة للمصالحة مع المغاربة - (88)
- العثماني: الإدارة تعرقل الجهوية.. و"البام" لن يفيد البلاد والعباد - (66)
- الداودي يُكذّب بووانو بشأن "ملايير المحروقات" - (65)
- الكعبي وبلهندة يَقودان المنتخب إلى فوز مُقنع أمام سلوفاكيا استعدادا لكأس العالم - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تسليم أول رخصة قيادة نسائية في السعودية
بثت وسائل إعلام سعودية من بينها جريدة "عكاظ"، اليوم الإثنين، فيديو لسيدة تستلم رخصة قيادة سيارة، وأشاروا إلى أنها "أول رخصة قيادة نسائية" في المملكة.
بدورها ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الإدارة العامة للمرور بدأت اليوم استبدال الرخص الدولية المعتمدة في المملكة برخص سعودية استعدادًا لموعد السماح بالقيادة للمرأة في 24 يونيو الجاري، وذلك في عدة مواقع بمدن المملكة.
وبينت أنه بعد التأكد من صحة الرخصة التي تم تقديمها عبر "بوابة رخصة القيادة السعودية الإلكترونية" وتقييم مدى قدرة من يرغبن باستبدالها على القيادة من خلال إجراء اختبار عملي، تسلمت أول مجموعة من النساء رخص القيادة السعودية، وأعربن عن فرحهن وسرورهن بالحصول على الرخصة. وفي 26 شتنبر الماضي، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءا من يونيو الجاري، و"وفق الضوابط الشرعية"، للمرة الأولى في تاريخ المملكة.
وبهذا القرار، خرجت السعودية من وضعية تعتبرها الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر قيادة المرأة للسيارة.