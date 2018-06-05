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الرئيسية | خارج الحدود | فضيحة فساد توقف مسؤولين كينيين عن العمل

فضيحة فساد توقف مسؤولين كينيين عن العمل

فضيحة فساد توقف مسؤولين كينيين عن العمل
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 01:17

صرح متحدث باسم الرئاسة في كينيا، الاثنين، أنه تم إيقاف عدد من المسؤولين الماليين بالحكومة عن العمل في إطار تحقيق بشأن فضيحة فساد تتعلق بملايين الدولارات.

وذكر المتحدث الرئاسي في بيان أن المسئولين الماليين المشار إليهم وهم مديري إدارات المشتريات والمحاسبات بعدد من الوزارات والهيئات والشركات الحكومية صدرت لهم الأوامر "بالتنحي جانبا" على الفور، لحين إجراء عملية تدقيق.

وأضاف البيان أن هؤلاء المسئولين أمامهم مهلة حتى نهاية الأسبوع لتقديم معلومات شخصية بشأن أصولهم المالية.

وكان الرئيس الكيني أوهورو كينياتا قد أعلن في وقت سابق أن كبار المسئولين الماليين سوف يخضعون لاختبارات كشف الكذب للتحقيق من "استقامتهم" في إطار حملة التصدي للفساد.

ووجهت محكمة كينية يوم الأربعاء الماضي اتهامات إلى 24 شخصا مشتبه به، ومن بينهم مسئولون كبار، في إطار فضيحة فساد بشأن 79 مليون دولار تتعلق بالهيئة الوطنية لخدمات الشباب، وهي مؤسسسة شبه عسكرية للشباب.

وذكر كينياتا الأسبوع الماضي أن بعض هؤلاء المسئولين الذين يشغلون مناصب قيادية تحولوا إلى "وحوش ضارية" وتعهد "بهزيمة الفساد مثلما هزمنا الاستعمار".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - amazigh الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 01:27
اذا توفرت الارادة فلا بد ان يهزم الفساد مهما تكن حدته . للاسف هذه الارادة هي من تنقص مسؤولي بلدنا .
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13
2 - من الداخل الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 01:35
هاهي افريقيا التي كنا نقول عنها :هاديك غير لافريك.الحروب والمجاعات. هاهي قد سلكت السكة الصحيحة المؤدية للتنمية وليس عفا الله عما سلف أو عاصفة في فنجان لا تؤدي لأية محاسبة
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13
3 - Said rbati الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 01:44
بالصراحة الدول الافريقية أصبحت ديموقراطية عكس دولتنا ألتي تتغدى الطرف عن ناهبي المال العام بدون متابعة كيف لنا ان نتقدم كينيا وصلت تستعمل جهاز فحص الكذب منتهى التطور تحية لكينيا وحنا مزال مع وزير يقول المداويخ هل هذا اُسلوب حضاري يخاطب به الشعب الذي انتخبه بصراحة انا مصدوم عندما استمع الرد بهذه الطريقة حاسبو الوزراء حاسبو اصحاب القررات حاسبو كل من يسير ويدبر المال العام والله لو كنت عَلى راس هؤلاء ملما رأيت بعينك الاستقالات الواحدة تلو الاخرى نطبق KCP و KPI
Key control points and key performance indicator
لكل واحد في منصبه
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4 - عادل الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 02:14
كلشي غايهرب علينا و غانبقاو غي حنا لور و معانا الدول العربية طبعا
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