فضيحة فساد توقف مسؤولين كينيين عن العمل

هسبريس - متابعة

صرح متحدث باسم الرئاسة في كينيا، الاثنين، أنه تم إيقاف عدد من المسؤولين الماليين بالحكومة عن العمل في إطار تحقيق بشأن فضيحة فساد تتعلق بملايين الدولارات.

وذكر المتحدث الرئاسي في بيان أن المسئولين الماليين المشار إليهم وهم مديري إدارات المشتريات والمحاسبات بعدد من الوزارات والهيئات والشركات الحكومية صدرت لهم الأوامر "بالتنحي جانبا" على الفور، لحين إجراء عملية تدقيق.

وأضاف البيان أن هؤلاء المسئولين أمامهم مهلة حتى نهاية الأسبوع لتقديم معلومات شخصية بشأن أصولهم المالية.

وكان الرئيس الكيني أوهورو كينياتا قد أعلن في وقت سابق أن كبار المسئولين الماليين سوف يخضعون لاختبارات كشف الكذب للتحقيق من "استقامتهم" في إطار حملة التصدي للفساد.

ووجهت محكمة كينية يوم الأربعاء الماضي اتهامات إلى 24 شخصا مشتبه به، ومن بينهم مسئولون كبار، في إطار فضيحة فساد بشأن 79 مليون دولار تتعلق بالهيئة الوطنية لخدمات الشباب، وهي مؤسسسة شبه عسكرية للشباب.

وذكر كينياتا الأسبوع الماضي أن بعض هؤلاء المسئولين الذين يشغلون مناصب قيادية تحولوا إلى "وحوش ضارية" وتعهد "بهزيمة الفساد مثلما هزمنا الاستعمار".