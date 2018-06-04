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الرئيسية | خارج الحدود | العاهل الأردني: "لن أقبل أن يعاني المواطنون"

العاهل الأردني: "لن أقبل أن يعاني المواطنون"

العاهل الأردني: "لن أقبل أن يعاني المواطنون"
هسبريس - متابعة
الاثنين 04 يونيو 2018 - 22:50

قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، مساء اليوم الإثنين، إن "المواطن الأردني معه كل الحق، ولن أقبل أن يعاني الأردنيون"، وذلك تعليقا على الاحتجاجات التي شهدتها المملكة خلال الأيام الماضية.

جاء ذلك خلال لقائه في قصر الحسينية بالعاصمة عمّان مدراء وسائل الإعلام الرسمية ورؤساء تحرير صحف يومية ونقيب الصحفيين وكتّابا صحفيين، بحسب بيان للديوان الملكي.

وأشاد الملك عبد الله بما شاهده من "تعبير حضاري من الشباب الأردني في الأيام الماضية، والتي تعكس حرصهم على تحقيق مستقبل أفضل لهم".

وشهد الأردن، خلال الأيام الخمس الماضية، احتجاجات عارمة، بعد أن أقرت حكومة هاني الملقي، التي استقالت اليوم، في 21 ماي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحالته إلى مجلس النواب لإقراره.‎‎

ومضى قائلا إنه يقف دائما إلى جانب شعبه، ويقدر حجم الضغوطات المعيشية التي تواجه المواطن.

وشدد على ضرورة أن "تتبنى مؤسسات الدولة أسلوبا جديدا يرتكز على تطوير الأداء والمساءلة والشفافية، وإعطاء المجال لوجوه شابة جديدة تمتلك الطاقات ومتفانية لخدمة الوطن".

وقال إن "الوضع الصعب الذي يمر به الأردن يتطلب التعامل معه بحكمة ومسؤولية، وإذا أردنا أن نسير إلى الأمام كأردنيين فلابد أن نتعامل مع التحديات التي أمامنا بطريقة جديدة بعيدا عن الأسلوب التقليدي".

ولفت إلى أن الأوضاع الإقليمية المحيطة بالأردن، من "انقطاع الغاز المصري، الذي كلفنا أكثر من 4 مليارات دينار، وإغلاق الحدود مع الأسواق الرئيسية للمملكة، والكلف الإضافية والكبيرة لتأمين الحدود".

وأضاف أن هذه الأوضاع هي "السبب الرئيسي للوضع الاقتصادي الصعب الذي نواجهه (...) ويجب أن نعترف أنه كان هناك تقصير وتراخي لدى بعض المسؤولين في اتخاذ القرارات، وهذا التقصير تم التعامل معه في حينه، حيث تم إقالة مسؤولين وحكومات بسببه".

وتابع: "اضطررت في الفترة الماضية أن أعمل عمل الحكومة، وهذا ليس دوري، أنا دوري أن أكون ضامن للدستور، وضامن للتوازن بين السلطات".

وأردف: "على كل سلطة ومسؤول أن يكونوا على قدر المسؤولية، والذي لا يستطيع القيام بمهامه عليه ترك الموقع لمن لديه القدرة على ذلك".

وقال العاهل الأردني إنه وجه أكثر من مرة وعمل جاهدا للوصول إلى حكومات نيابية، "إلا أن هذا لم يتحقق بسبب ضعف أداء الأحزاب".

ومضى قائلا إن "الأردن واجه ظرفا اقتصاديا وإقليميا غير متوقع، ولا يوجد أي خطة قادرة على التعامل بفعالية وسرعة مع هذا التحدي".

واعتبر أن الأردن "يقف اليوم أمام مفترق طرق، إما الخروج من الأزمة وتوفير حياة كريمة لشعبنا، أو الدخول، لا سمح الله، بالمجهول".

وأردف أن "المساعدات الدولية للأردن انخفضت رغم تحمل المملكة لعبء استضافة اللاجئين السوريين.. هناك تقصير من العالم".

وبشأن مشروع قانون الضريبة، الذي أثار جدلا واحتجاجات واسعة في المملكة، قال الملك إن "مشروع القانون جدلي، ولا بد من إطلاق حوار حوله".

وشدد على أن الحكومة "كان عليها مسؤولية كبيرة في توضيح مشروع القانون للأردنيين، لكن كان هناك تقصير في التواصل".

وتابع أن "المواطنين عندما يدفعون الضريبة، يجب أن يشعروا أنها ستنعكس على تحسين الخدمات المقدمة لهم من مدارس أو مستشفيات أو نقل".

وأضاف أن "حماية محدودي الدخل والطبقة الوسطى والعمل على تشجيع الاستثمار يجب أن يكون من أولويات المسؤولين".

وأعرب ملك الأردن عن تقديره للأجهزة الأمنية في "تعاملها الحضاري مع المتظاهرين في المملكة".

وأدت الاحتجاجات إلى قبول العاهل الأردني استقالة حكومة الملقي.

وينص مشروع القانون على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية، وعقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.

ويعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلًا من 12 ألفًا (نحو 17 ألف دولار).

كما يعفى منها كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلًا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).

وتفرض ضريبة بنسبة 5% على كل من يتجاوز دخله تلك العتبة (8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، وتتصاعد تدريجيا لتبلغ 25% مع تصاعد شرائح الدخل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - عزيز الاثنين 04 يونيو 2018 - 22:58
أميمتي حنا هنا في المغرب ما وقف معانا حتى واحد ...الحمد لله معانا الله سبحانه وتعالى
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127
2 - وداع الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:00
نحن فالمغرب الناس مقاطعين وغاضبين على الوضع لي آلت إليه الأمور فالبلد ولكن المسؤولين في واد ثاني كمحاميين للشركات المحتكرة وكايخرجوا عينيهم من الفوق.. ماعندهمش النفس حيت أصلا مابقاوش كايمثلونا. #مقاطعون
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81
3 - ENSIAS الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:00
سييير على حب الوطن و المواطنون و إستشعار المسؤولية .. الحاصول الهضرة كثيرة والسكات خير ..
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59
4 - ABDELAZIZ الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:04
هنا في المغرب الحكومه تقبل ان تهان نسائه في الداخل (مراكش)وفي الخارج (اسبانيا) وينعتون مواطنين بالمداوييخ....وبان من لديه 20درهم للنهار (2$) ليس فقيرا
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63
5 - Mdewwekh الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:12
كان الله في عون الشعب المغربي المسكين !!!
60 سنة من الإنتظار الذي يشبه الإنتحار البطيء ...
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52
6 - yassine الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:17
ولكن في بلدنا هناك من يقبل بان ندل و نعاني و ندفع نحن الثمن
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46
7 - mouktadi abderrazak الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:18
لا نريد لا احزاب و لا برلمان و لا مجلس المستشارين نريد ان يحكم الملك ويعين الوزراء كما يعين المستشارين الخاصين به مقاطعون مقاطعون مقاطعون انشري رجاءا هسبريس
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26
8 - حلالة 59 الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:19
قمة الديكتاتورية في الأردن. فالملك لطالما غير حكومات عديدة في مرات متكررة. لا يبحث الا على من يؤمن له العرش و افعل ما تشاء. اذبح انهب اقهر المواطن. المهم أن يبقى الملك محميا و في بعض الأحيان يغامر و يبرم اتفاقيات مضرة للبلاد على حساب البقاء في سدة الحكم أو بالأحرى استمرار الملكية.التي أنهكت البلاد
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-36
9 - مغربي الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:23
احسد يا شعب الاردن على هذا الاسد إن كان صادقا وهنيئا لكم على لتبية طلبكم
والله ولي التوفيق
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26
10 - bouaazza الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:26
Certains compatriotes pensent qu'on doit faire la même chose seulement sachez que chez nous on a un soupçon de démocratie le roi ne peut pas faire ce qu'il veut et en Jordanie c'est comme notre ancien système le roi choisi le roi fait la pluie et le beau temps et le peuple doit fermer sa gueule non non merci je préfère le peu de démocratie qu'on a je ne veux pas un akhenouch comme premier ministre
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-5
11 - ابو امال الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:27
خذوا العبرة ايها المسؤولون ۔ وقدموا استقالاتكم ۔۔
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27
12 - levoyageur الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:31
لن اقبل ان يعاني المواطن كلمة جميلة جدا،نتمنى التوفيق للشعب ولملك الاردن انشاء الله
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23
13 - wwe الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:33
يا ريت كون القانون الضريبي ديال المغرب يتشابه مع الاردن .هنا الا باع بلاد او دار يقسموها معاك اما الراتب الشهري تيقزموه حتى كيبقى عالسلوم والبرلماني مول الشكارة خارج من باب واسع +المتيازات+راتب من ظهر الشعب لو كان تفرضت عليهم الضريبة على الدخل لتخلو عن المنافسة ولتركت قبة البرلمان خالية من البطون المنتفخة
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11
14 - Amine الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:33
ها المعقول. و فنفس الوقت عطى حقيقة و رسالة مهمة و عظيمة لبعض العرب: "الأردن يقف اليوم أمام مفترق طرق، إما الخروج من الأزمة وتوفير حياة كريمة لشعبنا، أو الدخول، لا سمح الله، بالمجهول". يعني ماشي الاحتجاج هو المشكل. بل العكس. هو بداية الخروج من لازمة.
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10
15 - عندنا فقط الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:35
عندنا فقط وزراء شتموا الشعب ومازلوا تيتبردوا علينا.الواجب إقالتهم وآعتذارهم لشعب.
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14
16 - سلام الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:39
بدات توصلو العافية داك شي علاش كال هاد الهضرة
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11
17 - hicham الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:39
ليس لدنيا إلا ألله اكتشفنا أننا ضهور بعير يمتطونها ليصلو إلى مبتغاهم
حتى جعمة لحبيب كبرها فينا باش يديرو لينا خاطرنا. دابة تندمو على هاد شعب درويش
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8
18 - متأسفة على الوضع الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:44
أهنئ الشعب الأردني بهكذا ملك!!!!!يا ليت. ...
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12
19 - Dalii الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:06
سبحان الله العظيم عاد حلمت بهاد السيد هههههه
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0
20 - مول الفول الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:20
فقدتم اسواق الجوار لان دول الجوار تعرضت لمؤامرات التفتيت والتدمير وانتم باركتم غزو العراق وتدمير سوريا مقابل الرز الخليجي ولما انقطع الرز الخليجي اصبحتم تتباكون على اسواق سوريا والعراق ونسيتم ان كل من تورط في اراقة دماء مسلم سوري او يمني او عراقي سيناله سخط الله وغضبه وستسقط عليه الذلة والمسكنة ها انت تتباكى على وقف الرز الخليجي ايها الملك الاردني ولم تبكي على ارواح من سقطوا من شعوب المنطقة بسبب تامركم خلي اتفاقية وادي عربة مع اسرائيل تنفعك وصدقني لن تنفعك لان الدور اتي عليكم وانتم الوطن البديل لتوطين الفلسطينيين في صفقة القرن القادمة
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