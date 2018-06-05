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الرئيسية | خارج الحدود | كندا توصي مواطنيها بفحوصات الفيروس الكبدي

كندا توصي مواطنيها بفحوصات الفيروس الكبدي

كندا توصي مواطنيها بفحوصات الفيروس الكبدي
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 02:24

أوصت مجموعة من المتخصصين اليوم كل الكنديين المولودين بين عامي 1945 و1975 بإجراء فحوصات لتحديد ما إذا كانوا مصابين بالتهاب الكبد بفيروس سي الذي يسبب التليف الكبدي وسرطان الكبد.

ففي مقال نشر بمجلة (سي إم إيه جيه) الطبية، أوصى الاتحاد الكندي لدراسات الكبد- الذي يضم أطباء وباحثين- بإجراء فحوصات الفيروس الكبدي سي ليس لوجود أخطار لكن بسبب العمر.

ويعد متعاطو المخدرات عن طريق الحقن المستعملة والذين يحصلون على أوشام بأجهزة غير معقمة والذين يمارسون الجنس دون أوقية وكذلك هؤلاء الذين تلقوا تبرعا بالدم قبل عام 1992.

ووفقا لبيانات الباحثين، فقد أصيب 252 ألف كندي عام 2013 بفيروس التهاب الكبدي سي، وأغلبهم من مواليد الفترة بين 1945 و1975 ، لكن 30% منهم فحسب أجروا فحوصات لرصد المرض

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1 - مغربي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 03:47
هنا في إقليم كيبيك الذي تفوق مساحته المغرب أضعاف المرات العلاج بالمجان لافرق بين الوزير والعامل أو العاطل فقط الدواء تتحمل الحكومة أغلب المصاريف بالنسبة للعاطلين اما العاملين فشركات التأمين تعوض المنخرطين فيها .هنا يضهر جليا أين تصرف الضرائب في الدول الديمقراطية التطبيب بالمجان التعليم بالمجان مع مستوى تعليم راقي فقط مصاريف قليلة إضافة إلى مساعدات مالية شهرية للأسر الفقيرة أو عندها عدد كبير من الأطفال قد تتجاوز 8000 درهم شهريا. يلزم 100 سنة لبلدي العزير ليصل إلى هذا المستوى .
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