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كُتّاب وآراء
كندا توصي مواطنيها بفحوصات الفيروس الكبدي
أوصت مجموعة من المتخصصين اليوم كل الكنديين المولودين بين عامي 1945 و1975 بإجراء فحوصات لتحديد ما إذا كانوا مصابين بالتهاب الكبد بفيروس سي الذي يسبب التليف الكبدي وسرطان الكبد.
ففي مقال نشر بمجلة (سي إم إيه جيه) الطبية، أوصى الاتحاد الكندي لدراسات الكبد- الذي يضم أطباء وباحثين- بإجراء فحوصات الفيروس الكبدي سي ليس لوجود أخطار لكن بسبب العمر.
ويعد متعاطو المخدرات عن طريق الحقن المستعملة والذين يحصلون على أوشام بأجهزة غير معقمة والذين يمارسون الجنس دون أوقية وكذلك هؤلاء الذين تلقوا تبرعا بالدم قبل عام 1992.
ووفقا لبيانات الباحثين، فقد أصيب 252 ألف كندي عام 2013 بفيروس التهاب الكبدي سي، وأغلبهم من مواليد الفترة بين 1945 و1975 ، لكن 30% منهم فحسب أجروا فحوصات لرصد المرض