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كُتّاب وآراء
وفاة الإعلامي أحمد سعيد مؤسس "صوت العرب"
توفي الإذاعي المصري، أحمد سعيد، الإثنين، مؤسس إذاعة صوت العرب التي بثت لجميع أقطار العالم العربي، عن عمر ناهز 93 عامًا.
ونعى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بمصر (رسمية)، وفق الموقع الإلكتروني للتلفزيون المصري الحكومي، أحمد سعيد، أحد رواد العمل الإذاعي بمصر.
وقال زين إن "الإذاعي الراحل له إسهامات كبيرة في تطوير وتجويد العمل الإذاعي وكان نموذجًا يُحتذى به في المهنية".
وولد سعيد عام 1925، وعمل مذيعًا رئيسيًا منذ انطلاق برنامج "صوت العرب" عبر "إذاعة القاهرة"، وأسس إذاعة "صوت العرب" عام 1953، وهي أحد أشهر الإذاعات المصرية التي بثت لجميع أقطار العالم العربي باللغة العربية.
ووفق تقارير صحفية محلية، اتهم سعيد بأنه أعلن انتصار الجيش المصري على إسرائيل في حرب 1967، ونقل عبر إذاعة "صوت العرب" بيانات تخبر عن انتصار ساحق لمصر وعن إسقاط عشرات الطائرات الإسرائيلية، وذلك بعكس ما حدث حيث احتلت إسرائيل آنذاك سيناء المصرية، قبل تحريرها لاحقا.
لكنَّ سعيد سبق وأن قال، في تصريحات صحفية سابقة: "لا تستطيع أية صحيفة أو إذاعة أو قناة تليفزيونية عندما يأتي إليها بيان من أي وزير في الدولة وهي في حالة حرب أن تمتنع عن نشره".